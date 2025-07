Kako daleč so moški pripravljeni iti, ko gre za videz?

Krema za obraz, olje za brado, tudi redni obiski brivca in kozmetičnega salona niso več izjema, temveč del vsakdana za vedno več moških. A kljub temu, da se svet moške nege spreminja, se je pogovarjati o tem še vedno marsikomu nerodno, pa vendar skrb zase postaja vedno bolj prepoznana kot ključni del dobrega počutja in samozavesti. A nekaj je mala pozornost do sebe, nekaj povsem drugega pa je zaskrbljujoči trend predvsem med mladimi moškimi, tako imenovani looksmaxing, katerega namen je čim bolj izpopolniti telesno privlačnost.