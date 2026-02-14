Kako danes študirajo zaposleni: fleksibilnost, podpora in rezultati

Delo, družina, projekti – ali pa potovanja, delo na daljavo in stalna mobilnost. Čeprav so življenjski slogi ljudi danes zelo različni, imajo tisti, ki se odločajo za študij ob delu, presenetljivo podobna pričakovanja. Želijo si izobraževanja, ki se prilagodi njihovemu življenju, jasne podpore in znanja, ki jim bo dejansko koristilo v praksi. Da takšen način študija postaja vse pomembnejši, potrjujejo tudi raziskave. Raziskava Mediana (junij, 2025) kaže, da več kot dve tretjini zaposlenih meni, da jim online študij omogoča večjo fleksibilnost in je zato privlačnejši.

Ko se študij prilagodi življenju – ne obratno

Za mnoge odrasle je največja ovira pri nadaljevanju izobraževanja prav pomanjkanje časa. Klasični urniki in fizična prisotnost pogosto pomenijo dodatno obremenitev, ki je ob delu težko vzdržna. Sodobne oblike študija na daljavo omogočajo učenje neodvisno od lokacije in v času, ki posamezniku najbolj ustreza – doma, v tujini ali med potovanjem. Na DOBA Fakulteti , kjer online študij izvajajo že 23 let poudarjajo, da online študij ni mišljen kot tehnična rešitev, temveč kot celostna študijska izkušnja, ki zahteva aktivno sodelovanje, a hkrati omogoča večjo fleksibilnost pri vsakdanjem življenju.

Kako online študenti v resnici usklajujejo delo, študij in življenje

Vpogled v vsakdan online študentov kaže, da fleksibilnost sama po sebi še ne pomeni manj napora. Raziskava, ki so jo izvedli med študenti DOBA Fakultete , razkriva, da večina študentov ob študiju dela polni delovni čas, pri čemer študij najpogosteje umeščajo v večerne ure in vikende. Hkrati pa rezultati kažejo, da jim prav možnost samostojnega razporejanja časa omogoča večji občutek nadzora nad lastnim življenjem. Namesto da bi se morali prilagajati urnikom, študij prilagodijo sebi, kar se dolgoročno kaže tudi v večji vztrajnosti in uspešnosti pri zaključevanju študija.

Podpora kot ključ do uspešnega študija

Izkušnje odraslih študentov kažejo, da sama prilagodljivost še ni dovolj. Usklajevanje dela, študija in zasebnega življenja pogosto prinaša tudi psihološke obremenitve, stres in izgubo motivacije. Prav zato ima pri študiju ob delu pomembno vlogo celostna podpora. Tako so na DOBA Fakulteti poleg pedagoške podpore, študentom na voljo online mentorji, akademski svetovalci in strokovno psihološko svetovanje , namenjeno soočanju s pritiski, izgorelostjo in izzivi sodobnega načina življenja. Takšen pristop je v visokošolskem prostoru še vedno redkost, a se izkazuje kot pomemben dejavnik vztrajnosti in uspešnega zaključka študija.

Ksenija Radovič, diplomantka

"Dostopnost profesorjev in mentorjev ter njihova stalna podpora so mi bistveno olajšali študij in prispevali k moji odločitvi za nadaljevanje študija na DOBA Fakulteti."

Aktualni programi in merljivi rezultati diplomantov

Pomembno vprašanje pri izbiri študija ob delu je tudi, ali pridobljeno znanje dejansko odpira nove karierne priložnosti. Na DOBA Fakulteti so programi zasnovani aplikativno, s poudarkom na projektnem delu, praktičnih primerih in sodobnih pristopih k vodenju, komuniciranju in digitalnemu poslovanju. Učinki takšnega pristopa so vidni tudi v kariernih rezultatih diplomantov – kar 88 odstotkov jih po zaključku študija napreduje na delovnem mestu, prejme višjo plačo ali druge oblike profesionalnega priznanja.

Študij, ki omogoča vrhunske dosežke – tudi v športu

Med študenti, ki se odločajo za online študij , je vse več športnikov, tudi vrhunskih, ki morajo izobraževanje usklajevati s treningi, tekmovanji in pripravami. Prav možnost prilagodljivega študija jim omogoča, da kljub zahtevnemu urniku študirajo. V letu pomembnih športnih dogodkov, zgodbe študentov športnikov na DOBA Fakulteti znova opozarjajo na pomen izobraževanja, ki podpira različne življenjske in poklicne ambicije, ne da bi posameznike sililo v izbiro med kariero in študijem.

Jan Razdevšek, košarkaš

"Študij na DOBA Fakulteti je bil zame odlična izkušnja, ki mi je poleg strokovnega znanja dal tudi veliko osebnostne rasti, novih prijateljskih zvez, izkušenj obvezne prakse in zagona za prihodnost. V zadnjih treh letih sem igral košarko v Estoniji, Avstriji in Romuniji, in brez take oblike študija to ne bi bilo mogoče."

