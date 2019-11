Kako deluje Darsov avtocestni nadzorni center?

Vse to so pojasnili ob dnevu odprtih vrat Regionalnega nadzornega centra Ljubljana. Sistem za nadzor in vodenje prometa na avtocestah poteka na štirih ravneh.

Na najvišji ravni je glavni nadzorni center, ki v sistemu vrši predvsem nadzorno funkcijo nad delovanjem celotnega avtocestnega sistema v državi in komunikacira z nadzornimi centri sosednjih držav. Na drugi ravni so regionalni nadzorni centri, ki nadzorujejo promet na posameznih odsekih, na tretji ravni pa so lokalne postaje, ki krmilijo zunanje podsisteme in lahko izvajajo nekatere avtomatske ukrepe vodenja prometa. Na najnižji ravni so zunanji podsistemi, ki omogočajo zbiranje podatkov z avtocest in informiranje oziroma vodenje voznikov.

S sistemi za nadzor in vodenje prometa na avtocestah omogočajo večjo izkoriščenost kapacitete avtocestnega odseka v potencialno nevarnih situacijah na cesti, zmanjšajo možnost nastanka prometnih nesreč, vozniki lažje načrtujejo potovanje in izberejo optimalno pot, posredno pa ukrepi vplivajo tudi na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Kateri procesi vodenja prometa se odvijajo v ozadju?

V sistemu neprekinjeno poteka zbiranje in obdelava prometnih in vremenskih podatkov ter podatkov o pojavu izrednih dogodkov na cesti, in sicer preko merilnikov za zbiranje prometnih podatkov, cestno-vremenskih postaj in drugih virov. Poleg teh podatkov se v sistemu zbirajo tudi druge vrste podatkov (obratovalni in sistemski podatki, konfiguracijski in sistemski parametri, informacije drugih organizacij in sistemov).