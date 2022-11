Čas igra zelo pomembno vlogo – tudi pri presaditvah. Ko denimo darovano srce preneha biti, je izziv zagotoviti, da v dobrem stanju čim prej pride do bolnika. Po približno štirih urah se namreč drastično poveča verjetnost, da bo telo prejemnika srce, ki ga hranijo na ledu, zavrnilo. Zato številne bolnišnice po svetu uporabljajo poseben sistem za ohranjanje organov, ki do prejemnika pripelje srce še toplo – in ne le to: celo bije.