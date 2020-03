Kako delujejo politične stranke?

Downsova osnovna predpostavka je, da v demokracijah državljani delujejo tako, da maksimirajo osebne interese in materialni dohodek. To predpostavko Downs imenuje aksiom lastnega interesa (self-interest axiom), ki predvideva, da je racionalno vedenje vedno usmerjeno k sebičnim ciljem posameznika. To pomeni, da ljudje v vseh situacijah morebitne altruistične motive podrejamo osebnim interesom. Po Downsovem mnenju altruistično vedenje, ki je s perspektive etike in politične filozofije lahko popolnoma opravičljivo, ni skladno z ekonomskim pogledom na naravo političnega odločanja. Gledano z ekonomske perspektive tisti, ki se vede skladno s svojimi altruističnimi motivi, deluje iracionalno, ne glede na cilj, ki ga pri tem zasleduje. Pojem racionalnosti, kot ga uporablja Downs, je torej strogo omejen na ekonomske in politične cilje. V kontekstu demokracije to pomeni, da če je osnovni cilj volitev to, da se izbere vlada, je z volitvami povezano racionalno vedenje zgolj in samo tisto, ki je usmerjeno v doseganje tega cilja.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Drugi igralec v demokraciji so politične stranke, ki jih Downs v najožjem smislu definira kot široke koalicije posameznikov, ki poskušajo prek volitev prevzeti nadzor nad državnim aparatom. Ker gre za tim ljudi s skupnim ciljem, je možnost notranjih konfliktov minimalna. Po Downsovem mnenju so politične stranke kot kolektivne identitete sposobne racionalnega odločanja. Stranke kot kolektivne identitete so tako vsota posameznikov, katerih racionalnost je stopnjevana do paroksizma.

Osnovni cilj vsake stranke v demokratičnem sistemu je maksimizacija volilnih glasov. To ni v nasprotju z aksiomom lastnega interesa, saj politiki svoje sebične interese lahko uresničijo zgolj tako, da njihova stranka zmaga na volitvah. Stranke se torej vedejo racionalno le v primeru, ko delujejo skladno s svojim osnovnim ciljem. To je popolnoma konsistentno s predpostavko, ki izhaja iz definicije, da so stranke in vsi njihovi člani enotni pri zasledovanju skupnega cilja. S ciljem maksimizacije volilnih glasov stranka ponuja prepoznavne politike, enako kot prodajalec, ki na svojo stojnico želi privabiti čim več kupcev, ponuja blago. Stranke torej prodajajo svoje politike. Edina razlika je, da jih ne prodajajo za denar, ampak za glasove volivcev.

Struktura Downsovega modela predvideva oblikovanje splošne teorije ravnotežja, s katero lahko pojasnimo vedenje strank in volivcev v demokraciji. Pri tem velja predpostavka, da se vsi deležniki v političnem procesu vedejo racionalno in skladno z aksiomom lastnega interesa. V okviru ekonomske teorije demokracije se ravnotežje dosega podobno kot v primeru ravnotežja na trgu. Downs se pri tem sklicuje na znani primer Adama Smitha (1723–1790), po katerem uspešnost posameznika v procesu pridobivanja hrane zase in za svojo družino ni odvisna od človečnosti mesarja ali peka, pač pa od lastnega interesa posameznika. Stremljenje k lastnemu interesu je dejavnik, ki s pomočjo delovanja ”nevidne roke” vpliva na nastanek učinkovitega tržnega ravnotežja. Podobno velja tudi za ekonomsko teorijo demokracije. Ravnotežje, ki zajema vlade oziroma stranke, volivce in interesne skupine, nastaja zahvaljujoč dejstvu, da vsak od teh akterjev sledi lastnim interesom.

Ker je osnovni interes strank zmaga na volitvah, se stranke v nobenem primeru ne zavzemajo za izboljšanje družbene blaginje. To, da družba kljub temu napreduje, Downs poskuša pojasniti s sklicevanjem na Schumpetrovo ugotovitev, da je funkcija družbe v tem smislu izpolnjena slučajno, enako kot je proizvodnja stranski produkt ustvarjanja profita. Z drugimi besedami, blaginja družbe je izpolnjena kot stranski produkt zasledovanja lastnih interesov. Ta skepticizem o zavestnem in namernem napredku družbene blaginje izhaja iz specifičnega pogleda na človeško motivacijo. Normativne teorije družbene blaginje običajno pozabljajo na dejstva o človeški motivaciji. To pomeni, da te teorije v sebi ohranjajo nerešeno vprašanje o tem, zakaj verjeti, da bodo politiki maksimizirali družbeno blaginjo, ko imajo za to potrebne vire in ko to ni v nasprotju z njihovimi lastnimi interesi. Iz iste dileme izhaja tudi vprašanje, kaj v tem primeru preostane volivcem in kaj jih motivira, da sodelujejo v političnem procesu, če je njihova edina funkcija maksimizacija koristi drugega (koristi strank).

Nagrada za zmago v volilni tekmi je prevzem oblasti v državi. Stranke bi najraje videle, da oblast v državi prevzamejo same, saj so v nasprotnem primeru primorane sklepati koalicije z drugimi strankami. Če se odločijo za oblikovanje koalicije, se člani neke stranke trudijo, da postane njihov vpliv v tej koaliciji čim večji. V vsakem primeru so torej instrumentalni cilji politikov najbolj uresničljivi, če njihovi stranki uspe dobiti največje število glasov na volitvah. Stranke svoje možnosti za uspeh na volitvah povečujejo tako, da pripravijo takšen program, ki ga bo večina volivcev prepoznala kot najboljše sredstvo za povečanje osebnega blagostanja.