Kako do boljšega počutja?

Če vas zanima odgovor na to vprašanje, vas vabimo k obisku Sanolaborjevega Središča boljšega počutja, kjer smo za vas pripravili ključne informacije o snoveh, ki jih naše telo nujno potrebuje. Predstavljamo vam vloge in koristi, ki nam jih prinašajo, priporočene dnevne vnose in naravne vire z uživanjem primernih živil. Poleg tega smo pripravili pregled različnih prehranskih dopolnil, s katerimi lahko delno nadomestimo morebitno pomanjkanje posameznih snovi v telesu. Za pomoč so vam na voljo tudi naši strokovni svetovalci, na spletni strani pa boste našli tudi odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja. Za začetek smo se v Središču boljšega počutja lotili trenutno najbolj aktualnega vitamina, to je Vitamin D . Ste vedeli, da ga med novembrom in aprilom primanjkuje kar 80 % prebivalcem Slovenije (Vir: Nacionalna raziskava Nutrihealth, 2020)? Sončni žarki v tem obdobju skozi atmosfero prihajajo pod ostrim kotom in ne zmorejo sprožiti tvorbe vitamina D v koži. Glede na to, da je vitamin D ključnega pomena za pravilen razvoj, rast in ohranjanje zdravja, je smiselno razmisliti o uporabi prehranskih dopolnil.

Vse kar morate vedeti o vitaminu C Jesen in zima pa ne prinašata samo pomanjkanja sonca, temveč s hladnimi temperaturami prihaja tudi obdobje prehladov. Tukaj nastopi Vitamin C , ki ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema ter pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Ker naše telo vitamina C ne more proizvajati samo, ga moramo v organizem vnašati sproti, z uravnoteženo vsakodnevno prehrano. Za še bolj učinkovito oskrbo z vitaminom C je priporočljivo poseči tudi po preverjenih in kakovostnih prehranskih dopolnilih, ki jih najdete v Sanolaborju.

Mineral sprostitve Slabše vreme nas ne sme ustaviti pri izvajanju športnih aktivnosti, saj telesna aktivnost dokazano pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje. Ob tem naše telo pospešeno izloča elektrolite, med njimi tudi magnezij , četrti najbolj zastopan element v človeškem telesu, ki je nujno potreben za normalno delovanje organizma, največjo vlogo pa ima pri ohranjanju zdravja kosti, zob in mišic. Magnezij lahko zaužijete kadarkoli, ne glede na določen del dneva ali čas zaužitega obroka. Pri krčih v mečih, ki se pojavijo ponoči, pomaga, če ga zaužijemo pred spanjem, saj se ponoči raven minerala zniža. Športniki naj magnezij uživajo po športni aktivnosti, saj sproščanje mineralne snovi na mišice med športno aktivnostjo ni zaželeno, poleg tega pa ima lahko pri občutljivih osebah tudi odvajalni učinek.

Zaužijete dovolj omega-3 maščobnih kislin? Dotaknimo se še enega izmed najbolj iskanih prehranskih dopolnil, omega-3 maščobnih kislin, ki jih naše telo ne more proizvesti samo in jih moramo zato v telo vnesti s hrano. Glavni viri omega-3 maščobnih kislin so globokomorske ribe, ribje olje in pripravki iz ribjega olja. Z omega-3 so bogata tudi chia semena, lanena semena, kokosovo olje, arašidovo maslo ter krilovo olje. Ker pa z redno prehrano praviloma ne zaužijemo dovolj omega-3 nenasičenih maščobnih kislin, še posebej pa ne kislin DHA in EPA, je potrebno pomanjkanje nadomestiti s povečanim uživanjem hrane, bogate z njimi, ali pa s pomočjo prehranskih dopolnil. Kolagen, eliksir mladosti? Za zaključek še nekaj za lepoto, v zadnjih letih se namreč veliko govori o kolagenu. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu, nahaja se v koži, mišicah, kosteh, črevesju, nohtih, laseh, zobeh, hrustancu in vseh vezivnih tkivih, katerim daje trdnost in moč. Poleg tega je odgovoren tudi za lepo kožo, saj predstavlja 70 % vseh beljakovin, ki jo sestavljajo.

Telo ga proizvaja samo, a se njegova proizvodnja s staranjem upočasnjuje. Pomanjkanje lahko delno nadomestimo z uživanjem primernih živil, vendar so količine minimalne, zato je smiselno poseči tudi po prehranskih dopolnilih. Izbire na tržišču je ogromno, toda kako izbrati? Za podrobne informacije in strokovni nasvet obiščite Sanolaborjevo Središče boljšega počutja.

