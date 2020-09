Kako do brezplačne zaščitne maske?

Zaščitne maske so postale del našega vsakdana in kar hitro se zgodi, da nam zaloga svežih zaščitnih mask izgine. Zato je vedno super rešitev, da imamo vedno kakšen dodatni paket na zalogi. Glede na to, da se priporoča menjavo maske na 2-4 ure, saj je lahko le v tem primeru 100 % učinkovita, smo se pri podjetju Lux-Factor odločili, da bomo poskrbeli za svoje uporabnike in vsem, ki bodo do vključno nedelje, 27. septembra naročili vsaj 2 naša izdelka, podarili set 10 zaščitnih mask v vrednosti 14,90 eur.

icon-link Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Prednosti Lux zaščitne maske: - Maska je enostavna in udobna za nošenje ter se popolnoma prilagodi vašemu obrazu. - Notranji sloj maske ščiti pred večjimi prašnimi delci, srednji sloj je izdelan iz antibakterijskega materiala in filtrira tudi najmanjše delce, zunanji sloj pa zaradi ultra tankega materiala omogoča izjemno udobnost med nošenjem. - Zaščitite svoj obraz pred prašnimi delci in nezaželenimi vplivi iz okolja. - Narejena je iz mehke tkanine, ki diha in ne draži kože. Maska je odporna na vlago in ima visoko zmogljivost filtriranja. - V paketu prejmete 10 kosov. - Dimenzije maske: 17,5 cm x 9,5 cm. icon-expand Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Izberi 2 izdelka in prejmi brezplačno darilo V naši ponudbi se skriva trenutno najboljša naravna krema proti gubicam, serum za intenziven rast trepalnic in popoln izgled obrvi ter mazilo za nego vseh vrst tetovaže. Blagovna znamka Lux-Factor je za vse vas pripravila prav posebno akcijo, v kateri lahko osvojite še super brezplačno darilo. Kateri izdelek je pravi za vas? icon-expand Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Krema, ki je že navdušila več kot 25 tisoč Slovenk! Idealna kombinacija dragocene hialuronske kisline evropskega porekla in senzacionalne formule proti gubicam 4D Anti-Wrinkle zavira prehitro staranje kože in le-to globoko navlaži. Do ultra dolgih trepalnic v samo 4 tednih! Najhitreje delujoči naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic bo poskrbel za polnejše, bolj goste, temnejše in močnejše trepalnice. Pričakujete lahko tudi do 85 % več volumna, trepalnice pa lahko podaljšate za kar 25 %. Za vedno obstojne tetovaže! V kolikor ne želite, da bi vaše tetovaže zbledele in izgubile prvotno obliko ter sijaj, priporočamo, da za nego že zaceljenih tetovaž uporabljate mazilo Tattoo Nano Shock. Mazilo vam bo tudi pomagalo, da bodo vse stare tetovaže videti sijoče in kot nove. icon-expand Lux-Factor FOTO: Arhiv ponudnika Kako do izdelkov Lux-Factor? Prav zdaj lahko naročite Lux-Factor izdelke po promocijsko znižani ceni z več kot 50 % popustom, samo na Lux-Cosmetics.com ali prek telefonske številke 01 777 41 07. Posebna ugodnost! Za še dodatnih 10 % POPUSTA ob naročilu preko telefonske številke 01 777 41 07 ali na spletni strani Lux-Cosmetics.comvpišite kodo:JESEN10. Pohitite, saj koda za super ekskluzivni popust velja samo še do jutri, nedelje, 27. septembra.



