Kako do dobre fasade – 5 nasvetov, ki jih ne smete spregledati

Z izolacijo je tako, da je mora biti ravno prav. Premalo izolacije ne doseže pravega efekta in ne povrne stroškov. Pri izbiri debeline izolacije se lahko orientirate po smernicah Eko sklada , ki subvencionira npr. 13,5 cm Silber Reflex izolacijo (lambda 0,031 W/mK) in primerljive materiale, kot je beli stiropor debeline 17 cm (z lambdo 0,039W/mK) ali 18 cm (lambda 0,040 W/mK) . Več debeline bo vodilo v večje stroške materiala in nesorazmerno višjo izolacijo. Le-to boste po domače povedano preplačali.

Eden od glavnih razlogov, zakaj je cena fasade lahko višja, fasada pa kičasta je lahko pretirano »kompliciranje«. Pogosto (tudi pri fasadah) so lepe stvari preproste. Čiste linije, mirni odtenki, čim manj barv, je zagotovilo, da bo vaša fasada izgledala dobro tudi na dolgi rok, ne le letos, ko je »in« taka in taka barva. Pretirano poigravanje z barvami namreč lahko pripelje do videza, ki je kratkoročno zanimiv, a kaj hitro zastari.

3. Poiščite zanesljivega in strokovnega izvajalca

Naše podjetje Fasade D&M d.o.o. se sicer lahko pohvali z izjemnim zadovoljstvom strank. A obstajajo tudi nekateri drugi ponudniki, ki fasado prav tako (dovolj) dobro izdelajo. Paziti pa je potrebno na nekaj manj zanesljivih izvajalcev.

Kako ločiti med dobrimi in manj dobrimi izvajalci:

- Reference: poglejte si dela podjetja, s katerim se dogovarjate, vprašajte stranke, kakšno je njihovo mnenje o izvajalcu.

- Strokovnost in profesionalnost: Smiselno je izbrati izvajalca, ki je specialist za fasade in ne neko vsestransko gradbeno podjetje. V Sloveniji je skorajda preveč dela, da bi ga mogli fasaderji narediti, ker je dobre delavce težko dobiti. Le-ti zato v glavnem delajo za najbolj zanesljive in specializirane ponudnike. Strokovnost lahko preverite z vprašanji, ko se izvajalec oglasi na ogledu objekta.

- Ne iščite najnižje cene ali popustov na avans: Vsi dobri in zanesljivi izvajalci držijo svoje cene. Kdor ima dela manj, ali ima finančne težave, pa je pripravljen omiliti plačilne pogoje, znižati ceno oz. ponuditi popust na predplačilo. Poslovanje s takimi podjetji je tvegano.

- Materiali: Prepričajte se, katere materiale svetuje in kdo je dobavitelj. Kakovostni ponudniki namreč kupujejo priznane materiale, pri zanesljivih dobaviteljih.

4. Počakajte na pravi čas

Mnogim se pri izdelavi fasade mudi. Tako spravljajo pod pritisk sebe in izvajalce. Posledice so pogosto vidne na fasadi, ker ta ni narejena v idealnih vremenskih razmerah oz. se z delom hiti in se sloji ne posušijo dovolj. Tako velja, da je bolj počakati pol leta in fasado narediti »v miru« in dobrih pogojih, kot hiteti in tvegati napake, višje stroške in zaplete.

5. Razmislite, kaj želite

Ko se na vašem objektu oglasi izvajalec, je smiselno, da že imate idejo o tem, kakšen sistem fasade želite, kakšno barvo in katere druge želje imate.

Za usmeritev si lahko pomagate z naslednjimi članki:

- Pri izbiri barve fasade si lahko pomagate z našim člankom »kako izbrati pravo barvo fasade«.

- Vsem našim strankam svetujemo izbiro fasadnega sistema Caparol, ki je priznan ponudnik (še posebej v Evropi), zagotavlja kakovostne in obstojne materiale (še posebej barve) in je cenovno primerljiv z ostalimi ponudniki. Preberite si več o fasadnih sistemih Caparol.

- V kolikor iščete nekaj več, kot klasično »belo« fasado si preberite naš članek o alternativah z naslovom »Kaj namesto fasade«

- Preberite si tudi splošne informacije o tem, kakšna je cena fasade.





Naročnik oglasa je Miklavčič Marketing za Fasade D&M.