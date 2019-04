Kako do dodatka za veliko družino, če niste uveljavljali otroških dodatkov?

Za vse upravičence, ki so v letu 2018 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino in niso uveljavljali otroškega dodatka center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge, pojasnjujejo na ministrstvu. Če v lanskem letu niso vlagali vloge za dodatek za veliko družino morajo vložiti vlogo.

26.566 družinam je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prejšnji teden izplačalo dodatek za veliko družino, in sicer skoraj 11 milijonov evrov. Dodatek se izplača v enkratnem znesku in za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki.

Za pravico do uveljavitve dodatka je pomembno, da ime eden od staršev in vsaj trije otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji in da dejansko živijo v Sloveniji.

"Če nekdo ni zaprosil za otroške dodatke in morda ima veliko družino, mora oddati vlogo. Izplačali smo zgolj to, za kar imamo podatke, torej če so prejemniki otroških dodatkov jih imamo v sistemu in se to zajame," pojasnjuje Aleksandra Klinar Blatnik iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlogo je potrebno vložiti do konca koledarskega leta za tekoče leto, torej če želijo uveljavljati pravico za leto 2019 je potrebno vložiti vlogo do 31. decembra 2019.

Vloga je dostopna na spletni strani ministrstva (najdete jo tukaj) dodatek pa za veliko družino pa izplačujejo mesečno. Terminski plan izplačil je objavljen na njihovi spletni strani (na tej povezavi).

Dodatek prejelo 26.566 družin, pričakujejo da bo številka za nekaj tisoč višja

Na ministrstvu s podatkom, koliko je velikih družin pri nas ne razpolagajo. Sporočili so, da je bilo takih družin leta 2011pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov (ZUJF) 30.193. Letos je ministrstvo dodatek sicer že izplačalo 26.566, ki so zaprosile tudi za otroške dodatke.

"Kdor bo med letom izpolnil pogoje, torej bo dobil tretjega ali četrtega otroka, bo lahko to še med letom uveljavljal, zato ocenjujemo, da bo številka za nekaj tisoč višja," je dejala Klinar Blatnikova.

