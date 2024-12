Kako do dolgih, temnih in gostih trepalnic brez umetnih podaljškov?

Redna uporaba seruma za trepalnice omogoča dosego dolgih, gostih in temnih trepalnic na naraven in trajnosten način – brez umetnih podaljškov in draženja, s klinično preizkušenimi rezultati že po dveh tednih uporabe.

Naravna alternativa umetnim podaljškom Dolge in temne trepalnice poudarijo oči in obraz ter prispevajo k naravno lepi podobi. A doseči ta učinek na naraven način ni vedno preprosto. V želji po dolgih, temnih in gostih trepalnicah ženske pogosto posegajo po umetnih podaljških, ki pa so lahko dragi in dolgoročno škodujejo naravnim trepalnicam. Škodljive posledice umetnih trepalnic Umetne trepalnice in podaljški lahko povzročijo številne težave za vaše naravne trepalnice. Težki podaljški pogosto obremenijo naravne trepalnice, zaradi česar lahko pride do lomljenja in redčenja. Lepila, ki se uporabljajo za pritrditev umetnih trepalnic, vsebujejo kemične snovi, ki lahko dražijo občutljivo kožo vek in oslabijo lasne mešičke. Zraven tega lahko, ko podaljške redno odstranjujemo, celo iztrgamo svoje naravne trepalnice. Umetne trepalnice prav tako preprečujejo naravno rast novih trepalnic, saj pokrivajo mešičke in ovirajo njihovo normalno dihanje. Dolgotrajna uporaba umetnih trepalnic lahko privede tudi do alergijskih reakcij in vnetij, kar še dodatno poškoduje naravne trepalnice.

