Kako do gladke in napete kože brez gubic po naravni poti! Preverite 5-trikov

Za napeto kožo brez gubic ni pomembna samo dobra krema proti gubicam ampak tudi kvalitetno vlaženje in umivanje. Za vas smo pripravili nasvete kako poskrbeti za kožo (posebej če ste že nad 30 let in so se začele pojavljati prve gubice).

Vlaženje kože je pomemben korak, da zagotovimo napeto in mladostno kožo. Z rednim izvajanjem the rutinskih postopkov si boste zagotovili dobro navlaženo kožo brez gubic tudi v jeseni življenja. Zdaj se gotovo sprašujete, kakšen način vlaženja kože izbrati, kajne? Ne obremenjujte se več, saj smo vam pripravili seznam enostavnih in učinkovitih trikov, ki jih lahko uporabite.

1. Navlažite svojo kožo z medom Kaj potrebujete: Ekološki med Zakaj ga uporabljamo? Med je obetaven naravni proizvod in je najboljša vlažilna krema za kožo. Med prodira v globino kože in jo tako navlaži. Poleg tega dodatno pomaga pri urejanju že tako umazanih in zamašenih kožnih por. Z vsem tem zmanjšuje pustost kože in ji daje naraven sijaj. Vsako izboljšanje zaradi medu temelji na njegovih antioksidantih. Kaj morate storiti: - Na obraz ali roke nanesite plast medu. - Pustite ga delovati 15-20 minut. - Izperite ga z mlačno vodo in nato osušite.

2. Gel aloe vere Kaj potrebujete: List aloe vere Zakaj uporabiti aloe vero? Aloe vera je rastlina, ki jo lahko uporabite za različne namene. Lahko jo hranite na terasi in od nje boste imeli veliko koristi. Ta rastlina hitro raste v kratkem času. Poleg tega jo lahko gojite doma dobili boste domačo vlažilno kremo. Rastlina ima veliko hranilnih snovi, kot sta vitamin E in vitamin A, ki sta izjemnega pomena za kožo. Vsebuje tudi rastlinske steroide, ki imajo protivnetne lastnosti. Te lastnosti pomagajo blažiti občutek srbenja, ki ga povzroča suha koža. Kaj morate storiti: - Najprej morate olupiti zunanji del lista aloe vere in notranji pecelj, iz katerega se izloča gel. - Odstranite gel z lista in poskrbite, da ga ustrezno natrgate. - Nato ga čim prej nanesite na kožo. - Po nanosu pustite, da se posuši 10-12 minut, nato pa ga umijte z mlačno vodo. Kratek nasvet: preostanek gela aloe vere s stebla lahko shranite v nepredušno posodo in jo za nekaj dni postavite v hladilnik.

3. Mleko ali pinjenec Kaj boste potrebovali: Hladno mleko ali pinjenec. Zakaj bi ju uporabili? Vsi vemo, da nas suha koža postara. Vendar rešitev za to imamo v hladilniku. Kaj je to? Mleko in pinjenec. Koristno vplivata na to, da je koža navlažena in mlada. Hitro se vpijeta v kožne pore obraza. Poleg tega lahko preprečita nastanek gub. To je to. Kaj morate storiti: - Najprej ga morate nanesti na prizadeto območje.- Nato ga pustite delovati 10-15 minut in ga nato sperite z mlačno vodo Opozorilo: Če ste alergični na maslo in smetano, ju ne uporabljajte.

4. Kumarični sok Kaj boste potrebovali? Potrebovali boste naslednje stvari: - veliko kumaro - 230 g parafinskega voska - 57g (0,57 dl) rastlinskega olja (najbolje se obnese mandljevo olje) Zakaj uporabiti kumaro? Kumara vsebuje veliko vode (zato se uporablja kot vlažilna krema za kožo). Kožo navlaži, saj je blagodejno sredstvo, ki kožo obnovi. Kaj morate storiti: - Kumaro postrgajte in jo po velikosti prerežite na pol. - Odstranite semena in koščke kumare zmešajte v pire. - Parafinski vosek 90 sekund segrevajte v mikrovalovni pečici. - Dodajte nosilno olje in kumarični pire. Temeljito premešajte. - Vmasirajte v kožo in jo navlažite. Zanimivo dejstvo: s temi naravnimi, a neverjetnimi lastnostmi je kožo najbolje navlažiti z rokami.

