Kako do hitrega kredita preko spleta?

Življenje je polno presenečenj, med katerimi pa so žal tudi neprijetna. Nujni zdravstveni stroški, nepričakovana popravila ali druge nenadne finančne obremenitve se običajno pojavijo ravno takrat, ko so najmanj dobrodošle.

Spletna banka Ferratum vam omogoča hitro, varno in enostavno pridobitev hitrega spletnega posojila KESH LIMIT. Ferratum deluje v skladu z vsemi predpisi Potrošniškega kreditiranja in evropske zakonodaje, ter ima vsa potrebna dovoljenja za delovanje v Sloveniji. Na spletni stani ali v mobilni aplikaciji lahko že na naslovni strani preverite informacijo, koliko kredita boste odplačali ob najetju določenega zneska. Če želite več informacij, vam je že v naslednjem koraku na voljo podrobnejši izračun, v katerem izberete višino in ročnost kredita ter pridobite informacije o višini mesečnega obroka, obrestni meri in skupnem znesku, ki ga boste morali odplačati banki. KESH LIMIT je kot kredit oblika revolving posojila, ki posojilojemalcu omogoča fleksibilno uporabo in vračilo sredstev do določenega kreditnega limita. Sredstva tako niso posojena kot enkratni znesek, ampak omogočajo večkratno izposojo do dogovorjenega limita, obresti pa se obračunajo le na dejansko porabljena sredstva. Sledi preverjanje identitete posojilojemalca, za kar je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo, varna in priznana digitalna alternativa osebnemu dokumentu. V Sloveniji so na voljo kvalificirana digitalna potrdila več različnih izdajateljev, prosilec pa mora imeti potrdilo urejeno in veljavno še pred začetkom oddaje vloge za hitro spletno posojilo , saj postopka brez tega potrdila ni mogoče izpeljati. Ko aplikacija potrdi vašo identiteto, vam ponovno ponudi kreditni kalkulator, v katerem si nato ponovno izberete vsoto in ročnost odplačila. V vnosno polje vnesete še ostale podatke, ki jih banka nujno potrebuje, da lahko preveri vašo kreditno sposobnost : - oceno mesečnih prihodkov, - oceno mesečnih stroškov, - vrsto zaposlitve oziroma vir prihodkov, - namen zadolževanja in - število vzdrževanih članov družine. Banka Ferratum ostale podatke, ki jih potrebuje, pridobi avtomatično iz obstoječih baz podatkov na podlagi Uredbe o bančnem poslovanju (PSD2), Uredbe o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS), Zakona o bančništvu ter Zakona o centralnem kreditnem registru. Banka vpogleda tudi v Centralni register prebivalstva, ki vsebuje osnovne podatke o državljanih, kot so rojstni datum, državljanstvo in naslov prebivališča. Poleg tega vaš kreditni profil preveri tudi preko Centralnega kreditnega registra (SISBON) , ki zbira informacije o kreditni zgodovini. Ferratum v SISBON-u opravi pregled obstoječih kreditov, stanje skupne zadolženosti, morebitno višino limita na tekočih računih, vestnost poravnavanja obstoječih in preteklih obveznosti ter morebitne izvršbe in blokade tekočega računa. Za vpogled v SISBON banka sicer ne potrebuje vašega izrecnega soglasja, vendar pa so pravila za dostop zelo stroga. Vpogled je možen le za točno določen namen, v tem primeru za odobritev kredita.

Spletno posojilo KESH LIMIT omogoča tudi fleksibilnost v smislu odplačilnih rokov. Odplačilni rok posojila se lahko giblje od nekaj mesecev do nekaj let, odvisno od zneska posojila in vaših plačilnih sposobnosti. Poleg tega Ferratum ne zaračunava nikakršnih dodatnih stroškov ali skritih pristojbinov. Ko banka naposled prejme in obdela vse potrebne informacije o, je odobritev posojila običajno hitra. V večini primerov lahko pričakujete, da bodo sredstva na vašem računu v nekaj urah po odobritvi posojila, najpozneje pa v 24 urah od oddaje popolne vloge. S tem vam Ferratum omogoča zares hitro in učinkovito rešitev vaših finančnih izzivov. Pomembno je tudi, da se vedno zavedate svojih finančnih obveznosti. Preden se odločite za posojilo, si vzemite čas za iskren razmislek o tem, ali je to za vas res najboljša možnost. Poskrbite, da boste zmožni brez težav plačevati mesečne obroke in posojilo vedno poskusite odplačati tako, da plačilo obresti zmanjšate na najnižjo možno mero. Z odgovornim upravljanjem svojih financ se boste ob upoštevanju omenjenih nasvetov zlahka izognili nepotrebnemu stresu finančnim težavam, kot je padec v spiralo zadolževanja. V Ferratumu vam bodo z veseljem pomagali na vaši poti do finančne neodvisnosti, na vašo željo tudi s strokovnim nasvetom. Vseeno pa je pomembno, da se zavedate, da je posojilo le ena izmed možnosti za reševanje finančnih težav. Zato pred dokončno odločitvijo za najem posojila vedno najprej pomislite tudi na druge možnosti, kot sta varčevanje ali zmanjšanje nepotrebnih izdatkov. Prijavni postopek na Ferratumovi spletni strani je zasnovan tako, da je enostaven in hitro razumljiv. Za prijavo potrebujete osebni dokument, številko osebnega bančnega računa in ažurne podatke o rednih prihodkih, veljavne na dan oddaje vloge. Ko prijavo uspešno oddate, banka preveri vaše podatke in kreditno zgodovino. Če je prošnja odobrena, vam Ferratum v predogled pošlje pogodbo, ki jo lahko pregledate in se odločite, ali jo želite skleniti. Če se strinjate s pogodbenimi dolčili, pogodbo podpišete s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila in pravno formalni del postopka je uspešno zaključen. Ko Ferratum v sistemu prejme digitalno podpisano pogodbo, sprosti sredstva in jih v najkrajšem času nakaže na vaš transakcijski račun. S tem je celoten proces zaključen, denarna sredstva pa na voljo za uporabo.

Ferratumov KESH LIMIT je zelo prilagodljiv in kot finančni instrument aktivno usmerjen v uresničevanje osebnih potreb kreditijemalca. Možnosti vključujejo tudi mesečne obroke, ki jih po višini lahko sproti prilagajate svojim finančnim zmožnostim. Vendar pa je pomembno, da svoje finančne obveznosti jemljete resno in si prizadevate za pravočasno odplačilo posojila, saj se boste tako izognili dodatnim stroškom ali negativnim vplivom na vaš kreditni profil . Če se med odplačevanjem posojila kljub vsemu pojavi kakršna koli težava, je najbolje, da se takoj obrnete na banko. Če iz objektivnih razlogov ne zmorete (več) izpolniti svojih obveznosti, so mnogi posojilodajalci pripravljeni sodelovati z vami in pomagati poiskati optimalno rešitev za obe strani. Zelo pomembno pa je, da ste v komunikaciji s posojilodajalcem odkriti in proaktivni. Preden se s pogodbo zavežete za najem in vračilo posojila pri kateri koli banki, se vedno prepričajte, da ste razumeli vse pogoje in obveznosti in izbranega kreditodajalca pravočasno vprašajte vse, kar vas zanima oziroma česar ne razumete. V nadaljevanju je zato smiselno, da spomnimo na nekaj ključnih nasvetov, ki jih je priporočljivo upoštevati, ko razmišljamo o tem, da bi si izposodili denar. Odločitev za posojilo je namreč pomembna finančna odločitev, ki zahteva skrbno razmišljanje in načrtovanje. - Še enkrat poudarjamo, da se prepričajte, da ste prebrali in razumeli vse pogoje in obveznosti, povezane z posojilom. To vključuje obrestne mere, stroške, roke odplačevanja in kakršne koli druge pristojbine ali kazni, ki bi se lahko nanašale na posojilo ali njegovo (ne)pravočasno odplačevanje. - Preden si izposodite denar, je pomembno, da ocenite svojo finančno situacijo in se prepričate, da si lahko privoščite odplačevanje posojila. Poskusite narediti proračun in načrt, ki vam bo pomagal razumeti, kako bo odplačilo posojila vplivalo na vaše trenutne mesečne izdatke. Pri tem upoštevajte tudi večje letne stroške: letni dopust, zimsko ogrevanje, registracija, zavarovanje in servis vozil, potrebščine šoloobveznih otrok in podobno. - Hvaležni si boste, če si boste vzeli čas za manjšo raziskavo tržišča. Primerjajte različne možnosti posojil in posojilodajalcev in se prepričajte, da boste ob najemu posojila pridobili kar najboljše možne pogoje. - Ne pozabite na dejstvo, da je posojilo dolgoročna finančna obveza. Razmislite o tem, kako bo posojilo vplivalo na vaše finančno zdravje na dolgi rok; ne samo v kratkem obdobju, ampak denimo v celotnem času odplačevanja kredita, ki lahko traja od nekaj mesecev do več let. - Če se pri odplačevanju posojila nenadoma soočite s težavami, za katere veste, da bodo na postopek vplivale negativno, se čim prej obrnite na svojega posojilodajalca in ga o tem iskreno obvestite. Prav vsak posojilodajalec se bo potrudil, da vam bo po svojih močeh pomagal iz zagate, pri čemer pa boste seveda morali aktivno sodelovati tudi sami.

