Kako do izpita za avto v le 7 korakih?

1. IZBIRA AVTOŠOLE

Prvi korak je seveda izbira avtošole. Pri izbiri je treba upoštevati kar nekaj dejavnikov, med katerimi je verjetno med pomembnejšimi lokacija. Če ste na primer iz Ljubljane, boste verjetno iskali avtošolo v Ljubljani in ne v Novem mestu.

Potem so tukaj še drugi dejavniki, kot so cene storitev, mnenje strank, predhodne izkušnje z avtošolo in odzivnost avtošole. Ker je povprečni kandidat za izpit star okoli 18 let, je cena storitev vsekakor pomembna, ne gre pa zanemariti, da morda ponudnik z najnižjo cena ni vedno najboljša izbira, kot tudi to, da najvišja cena ne pomeni, da bo ravno ta avtošola najkakovostnejša. Govorimo torej o razmerju med kakovostjo in ceno storitve, ki jo posamezna šola vožnje ponuja.

Pogosto lahko o avtošoli veliko izvemo v zavihku »O nas« na njihovi spletni strani.