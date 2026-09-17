Kako do Krškega dostaviti skoraj 1000-tonsko opremo za Jek?

Aktivnosti glede umeščanja v prostor in tudi izbora tehnologije oz. dobavitelja so po vladnem sprejetju sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za Jek 2 v februarju začele bolj intenzivno potekati, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal novi generalni direktor Gen energije Andrej Vizjak. Napovedal je, da bodo javnost sproti obveščali o napredku pri projektu. Preliminarna transportna študija je pokazala, da je glede na velikost in maso posameznih komponent, ki jih bo, če bo projekt izveden, treba transportirati na lokacijo v Krškem, najprimernejša varianta prevoza iz Luke Koper po državnih in regionalnih cestah.

Jedrska elektrarna Krško FOTO: Bobo

Predlagana je okoli 274 kilometrov dolga varianta po cestah čez Črni Kal, Kozino, Razdrto, Divačo, Postojno, "kačje ride", Logatec, Vrhniko, po ljubljanskih cestah naprej proti Domžalam in nato čez Trojane, Žalec, Celje, Šmarje pri Jelšah in po Obsotelju v Krško. Največja ovira pri morebitnem prevozu po avtocesti so predori in nosilnost viaduktov. Komponente bi bile namreč dimenzij do 44,5 metra v dolžino, 10,4 metra v širino in 10,6 metra v višino, najtežja bi tehtala 980 ton, je povedal Aleš Jamšek iz Gen energije.

Osem morebitnih tras

Študija je sicer identificirala osem morebitnih tras. Prva in druga bi potekali iz Luke Koper do Krškega, in sicer ena po avtocestah, druga pa po regionalnih in glavnih cestah. Tretja bi potekala iz pristanišča Trst, četrta iz rečne luke Budimpešte, peta z Reke, šesta iz Vukovarja, sedma iz Linza in osma iz Bratislave. Preliminarna študija je izhodišče za pripravo končne transportne študije, ki bo obravnavala podrobnejše tehnično načrtovanje trase. Glede na časovnico projekta bi bila lahko končna transportna študija zaključena do konca leta 2028.

Hladilni stolpi

V študiji izvedljivosti hladilnih stolpov pa je predlagana rešitev hladilni stolp na naravni vlek, katerega ključne prednosti so zanesljivo obratovanje, zelo majhna lastna poraba električne energije in manjše potrebe po vzdrževanju. Glede na izbrani tip reaktorja bi bil takšen stolp predvidoma visok med 193 in 198 metrov. Njegova prednost je, da za ustvarjanje zračnega toka ne potrebuje ventilatorjev, zato je poraba električne energije pri njem najnižja med obravnavanimi tehnologijami, prav tako pa je zanj značilno manj zahtevno vzdrževanje, je povedal Bruno Glaser, ki je po novem - potem ko je v sredo delo poslovnega direktorja začel Aleksander Zupančič - tehnični direktor Gen energije.

Komponente bi bile dimenzij do 44,5 metra v dolžino, 10,4 metra v širino in 10,6 metra v višino, najtežja bi tehtala 980 ton. FOTO: Damjan Žibert

Kot primerna alternativa je bila opredeljena rešitev s kombiniranim naravnim in mehanskim vlekom, ki bi zahtevala dva stolpa višine 75 do 80 metrov, vendar bi imela višje obratovalne stroške. Glede na študijo bi bila možnost tudi postavitve stolpa z dodatnim ogrevanjem pare in postavitev mehanskih hladilnih celic z induciranim vlekom. Pri obeh možnostih bi bili potrebni med drugim dodatni stroški za električno energijo in vzdrževanje, zadnja možnost zahteva tudi razmeroma veliko površino, je dejal Glaser.

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