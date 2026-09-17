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Kako do Krškega dostaviti skoraj 1000-tonsko opremo za Jek?

Krško, 17. 09. 2026 13.46 pred 1 uro 3 min branja 50

Avtor:
STA N.L.
Jedrska elektrarna Krško

Gen energija je v okviru postopkov za gradnjo drugega bloka krške nuklearke (Jek 2) dobila rezultate študij o transportu opreme do Krškega in o možnostih načina hlajenja. Kot najboljša sta se izkazala prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah ter gradnja skoraj 200-metrskega stolpa na naravni vlek.

Aktivnosti glede umeščanja v prostor in tudi izbora tehnologije oz. dobavitelja so po vladnem sprejetju sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za Jek 2 v februarju začele bolj intenzivno potekati, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal novi generalni direktor Gen energije Andrej Vizjak. Napovedal je, da bodo javnost sproti obveščali o napredku pri projektu.

Preliminarna transportna študija je pokazala, da je glede na velikost in maso posameznih komponent, ki jih bo, če bo projekt izveden, treba transportirati na lokacijo v Krškem, najprimernejša varianta prevoza iz Luke Koper po državnih in regionalnih cestah.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Bobo

Predlagana je okoli 274 kilometrov dolga varianta po cestah čez Črni Kal, Kozino, Razdrto, Divačo, Postojno, "kačje ride", Logatec, Vrhniko, po ljubljanskih cestah naprej proti Domžalam in nato čez Trojane, Žalec, Celje, Šmarje pri Jelšah in po Obsotelju v Krško.

Največja ovira pri morebitnem prevozu po avtocesti so predori in nosilnost viaduktov. Komponente bi bile namreč dimenzij do 44,5 metra v dolžino, 10,4 metra v širino in 10,6 metra v višino, najtežja bi tehtala 980 ton, je povedal Aleš Jamšek iz Gen energije.

Osem morebitnih tras

Študija je sicer identificirala osem morebitnih tras. Prva in druga bi potekali iz Luke Koper do Krškega, in sicer ena po avtocestah, druga pa po regionalnih in glavnih cestah. Tretja bi potekala iz pristanišča Trst, četrta iz rečne luke Budimpešte, peta z Reke, šesta iz Vukovarja, sedma iz Linza in osma iz Bratislave.

Preliminarna študija je izhodišče za pripravo končne transportne študije, ki bo obravnavala podrobnejše tehnično načrtovanje trase. Glede na časovnico projekta bi bila lahko končna transportna študija zaključena do konca leta 2028.

Hladilni stolpi

V študiji izvedljivosti hladilnih stolpov pa je predlagana rešitev hladilni stolp na naravni vlek, katerega ključne prednosti so zanesljivo obratovanje, zelo majhna lastna poraba električne energije in manjše potrebe po vzdrževanju. Glede na izbrani tip reaktorja bi bil takšen stolp predvidoma visok med 193 in 198 metrov.

Njegova prednost je, da za ustvarjanje zračnega toka ne potrebuje ventilatorjev, zato je poraba električne energije pri njem najnižja med obravnavanimi tehnologijami, prav tako pa je zanj značilno manj zahtevno vzdrževanje, je povedal Bruno Glaser, ki je po novem - potem ko je v sredo delo poslovnega direktorja začel Aleksander Zupančič - tehnični direktor Gen energije.

Komponente bi bile dimenzij do 44,5 metra v dolžino, 10,4 metra v širino in 10,6 metra v višino, najtežja bi tehtala 980 ton.
Komponente bi bile dimenzij do 44,5 metra v dolžino, 10,4 metra v širino in 10,6 metra v višino, najtežja bi tehtala 980 ton.
FOTO: Damjan Žibert

Kot primerna alternativa je bila opredeljena rešitev s kombiniranim naravnim in mehanskim vlekom, ki bi zahtevala dva stolpa višine 75 do 80 metrov, vendar bi imela višje obratovalne stroške.

Glede na študijo bi bila možnost tudi postavitve stolpa z dodatnim ogrevanjem pare in postavitev mehanskih hladilnih celic z induciranim vlekom. Pri obeh možnostih bi bili potrebni med drugim dodatni stroški za električno energijo in vzdrževanje, zadnja možnost zahteva tudi razmeroma veliko površino, je dejal Glaser.

Nasprotovanje gradnji visokega stolpa in podražitev na 22 milijard

O domnevnem nasprotovanju gradnje visokega stolpa v lokalnem okolju je Vizjak povedal, da je visokemu stolpu najbolj nasprotujejo prebivalci v neposredni bližini nuklearke, ne bi pa takšnega mnenja posploševal na širše lokalno okolje. Dejal je, da bodo še iskali najprimernejšo rešitev, in dodal, da bo pomemben dejavnik tudi hrup - ta vidik bo obdelala posebna študija -, ki da bi bil ob stolpu na naravni vlek brez ventilatorjev najmanjši.

V investitorju v Jek 2 trenutno med drugim čakajo na rezultate verjetnostne analize potresne nevarnosti in pripravljajo razpisno dokumentacije za izbor dobavitelja.

V Genu so se danes odzvali tudi na poročanje nekaterih medijev, da naj bi se projekt s prvotnih okoli 16 milijard podražil na 22 milijard evrov. Kot pojasnjujejo, gre pri prvem znesku za oceno investicije v 1650-megavatno elektrarno, izraženo v stalnih cenah leta 2024 brez upoštevanja stroškov financiranja v času gradnje.

Drugi znesek pa predstavlja investicijsko vrednost takšne elektrarne v tekočih cenah, torej z upoštevanjem prihodnje inflacije in stroškov financiranja v času gradnje.

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JEK 2 Gen energija transport opreme hladilni stolp energetska politika

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KOMENTARJI50

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osiveli_ritmični_gimnastik
17. 09. 2026 15.18
z dronom jo pelte
Odgovori
0 0
Frzenk
17. 09. 2026 15.12
v krškem je nočemo in je tut ne bo....
Odgovori
0 0
kakorkoliže
17. 09. 2026 15.10
20 milijard za nuklearko pomeni 40.000 eur na vsako povprečno štiričlansko družino. Za ta denar ima po trenutnih cenah in povprečni porabi ta družina za 50 let elektrike plačane.
Odgovori
0 0
Julijann
17. 09. 2026 15.07
Naj se še komu plača študija za manjše jedrske elektrarne.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
17. 09. 2026 14.59
In vse te študije so lepo plačane pa če se rabijo al ne
Odgovori
+4
4 0
BrkoBrki?
17. 09. 2026 14.57
Ćim vidim g.Vizjqka na čelu takšnega za Slo pomembnega projekta sem prepričan v NEUSPEH projekta. Bravo mi
Odgovori
+1
3 2
Zglavo
17. 09. 2026 14.52
Slovenija z št.ljudi kot Dunaj,rabi še en blok JE,ki bo pregrešno drag,elektrika iz njega ,bo pa dražja za rajo,kot uvožena
Odgovori
+2
2 0
MiiH
17. 09. 2026 14.52
Če se ne motim, tudi hrvaško stiskajo američani za njihovo nuklearko.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
17. 09. 2026 14.51
Prezadolžen človek je hlapec, prezadolžena država pa je hlapčevska država. In Slovenija to je, saj še za obresti ne more letno skrpat in se zato v nedogled zadolžuje.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
17. 09. 2026 14.46
Kako a JEK2 se bo gradil brez, da bi o tem povprašali narod, ki bo moral to preplačati.
Odgovori
+2
2 0
macolagobec
17. 09. 2026 14.46
Ja, koko to, da pa ne bodo robe vozili po naši SLAVNIH ŽELEZNICAH???? Ja no, ko smo pa zmetali tolk denarja v te slavne železnice, pa menda še mislijo noter metat, Meh sanja o "železniške Darsu", da bi milijardice iz proračuna lažje tekle njemu in njegovi mafiji v žepe.
Odgovori
-1
0 1
joža z maribora
17. 09. 2026 15.00
Je kr jasno iz clanka zakaj po zeleznici ni mozno... Sirina 10m pa te fore..
Odgovori
0 0
macolagobec
17. 09. 2026 14.43
V zadnjih petih letih se je v železnice zmetalo cca 9,5 milijarde evrov. To skoraj ves popolnoma stran vržen denar. Tukaj smo že nasedli veliko bolj kot pri Teš-6, kje je bilo stran vrženega "samo" 1,6 milijarde evrčkov.
Odgovori
+0
1 1
Klapa17
17. 09. 2026 14.43
Vetrne elektrarne lahko naredijo toliko elektrike za par milijard stroška na primorskem ampak ne, gremo tam 20 milijard zapufat slovenijo za NEK2. Ker toliko bo koštalo dejansko, kolko se dražijo in podražujejo gradnje po evropi. Kolko je to denarja!
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+1
1 0
fotr80
17. 09. 2026 14.41
sploh mi ni jasno, zakaj zapravljajo nas denar za neke brezvezne studije??? najprej referndum, pol se pa naprej pogovarjajmo. sam sem absolutno proti. niti cest nismo zrihtal, pa nam prinasajo ogromno denarja, da o zeleznici sploj ne govorim. Jek2 nam bo pobral toliko denarja, ki se nikoli ne bo povrnil, ker ce bi se, bi vse drzave gradile jedrske, pa jih pac ne. Nemcija naj jih odpre nazaj, pa bo dovolj elektrike...a mi butalci bi gradil se eno novo. To je samo se en Tes6, ki se nikoli ne bo odplacal. In saml en politik naj rece, da bi imeli cenejso elektriko...ga vprasam po zdravju, ker je tudi sedaj nimamo. Vsa elektrika gre na trg in trg doloca ceno elektrike.
Odgovori
+2
2 0
Aristofan
17. 09. 2026 14.41
A glej ga zlomka… spet beremo “strateške študije”, “optimalne trase” in “vizionarske načrte”, kako v Krško pripeljati 1000‑tonske kovinske pošasti. Ko začnejo razlagati o 44‑metrskih komponentah in 200‑metrskih stolpih, veš, da se je nekje v ozadju že zgodil tisti znani slovenski “mafijski dogovor za prihodnost”. Medtem ko svet gradi manjše, cenejše in pametnejše reaktorje, mi pač ostajamo zvesti tradiciji: če ni megalomansko, če ne smrdi po provizijah in če ne zahteva pol Slovenije logistike… potem to pri nas očitno sploh ni projekt.
Odgovori
+4
4 0
St. Gallen
17. 09. 2026 14.40
Bravo vlada
Odgovori
-2
0 2
Meter
17. 09. 2026 14.39
Naročiti JE pri Kitajcih, bo 2 x prej zgrajena in 3 x cenejša.
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
17. 09. 2026 14.47
So mu izraelci rekli, da NE sme!
Odgovori
+0
1 1
BlameThaGame
17. 09. 2026 14.59
Ja plješki most je dobra reklama za Kitajce
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
17. 09. 2026 14.37
Če so lahko takrat, bodo sedaj še lažje. No razen, če no kakšen metelkovec ležal sredi ceste pa oviral.
Odgovori
+1
1 0
Klapa17
17. 09. 2026 14.32
Kolk bo jek2 zapufal slovenijo, gotofi smo...
Odgovori
+3
4 1
Pajo_36
17. 09. 2026 14.31
Če so v Jugoslaviji lahko, bodo pa še sedaj.
Odgovori
-2
3 5
macolagobec
17. 09. 2026 14.38
V Jugi se je kradlo "paštetke in napoltanke", sedaj se pa milijarde!
Odgovori
-1
2 3
BlameThaGame
17. 09. 2026 15.00
V jugi se je kradlo premoženje... tovarne ... vem da še nisi slišal za Nacionalizacijo :) ! brain dead komunist ?
Odgovori
+1
1 0
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