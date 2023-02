Kako do mehkih rok? 8 preprostih nasvetov, ki jih morate preizkusiti

Redna masaža rok pomaga pri izboljšanju krvnega obtoka, posledično pa tudi pri lepši koži. Uporabite vlažilno kremo ali olje za masažo in nežno masirajte roke, pri čemer ne pozabite na prste in dlani.

Mnoga mila vsebujejo kemikalije, ki lahko povzročijo suho kožo in celo alergijske reakcije. Za čiste in negovane roke izberite naravna mila brez agresivnih sestavin. Posebej dobra izbira so tudi mila z vlažilnimi sestavinami, ki preprečujejo izsuševanje kože.

3. Uporabite kremo za roke

Ena izmed najboljših stvari, ki jih lahko naredite za svoje dlani, je, da jih redno negujete s kremo za roke. Kreme za roke vsebujejo sestavine, ki kožo vlažijo in jo ščitijo pred suhostjo. Uporabljajte kremo za roke vsak dan in s tem poskrbite, da bodo vaše roke ostale mehke in voljne. Ni pa vsaka krema za roke tudi ustrezna in dovolj vlažilna za vaše roke. Pomembna je prava kombinacija sestavin v kremi, ki pa jih vsebuje le peščica krem za dlani na trgu. Trenutno najbolj iskani in popularni sta vlažilna krema za roke Aqua in anti-age hranilna krema za roke Royal , ki ju dobite pakirani po kar 100 ml, kar zadostuje za več mesecev redne uporabe.

4. Redno pilite nohte

Nohti so pomemben del vaših rok in zanje je pomembno, da so urejeni. Redno jih pilite, da se izognete lomljenju in razcepljanju ter poskrbite za njihovo naravno obliko.