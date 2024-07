Kako do mladostnejšega videza v le 4 tednih?

Sadje, zelenjava, ribe, oreščki in kakovostne žitarice so polne antioksidantov. Borovnice, špinača, kumarice, paradižnik in avokado pa so super živila, ki odlično delujejo proti staranju kože. Sladkarije izključite iz jedilnika, saj mašijo pore in povzročajo mastno kožo, s tem pa pripomorejo k hitrejšem staranju kože.

Kemične substance in nikotin v cigaretih povzročajo hitrejše staranje kože in mašenje por . Če želite preprečiti prezgodnje staranje kože, se morate vsekakor odpovedati kajenju.

Zdrav življenjski slog upočasnjuje staranje kože, saj telesna aktivnost poveča dotok krvi, koža pa ohranja svež in mladosten videz . Privoščite si dovolj počitka in spite 7-8 ur na noč.

5. Primerna nega kože

Vsak večer temeljito odstranite ličila. Kožo dobro očistite in uporabljajte masko, ki kožo neguje. Zjutraj in zvečer nanesite vlažilno in negovalno kremo, ki vsebuje hialuronsko kislino. Bodite previdni pri izbiri hialuronske kisline, saj hialuron kitajskega uvoza ni vedno klinično testiran in varen za uporabo. Izberite kremo, ki vsebuje 100 % naraven hialuron, ki je klinično preizkušen in primeren za vse tipe kože.

IZBERITE KREMO, KI VSEBUJE KAR 5 IZDELKOV V 1

Si tudi vi želite uporabljati le en kozmetični izdelek, s tem pa prihraniti čas in denar? Spoznajte kremo proti gubicam, Lux-Factor 4D Hyaluron, ki vsebuje kar 5 izdelkov v 1.

Nadomestila bo uporabo dnevne in nočne kreme, korektorja, pudra, vlažilne in pomlajevalne kreme. Zaradi svoje lahke teksture in hitre vpojnosti je primerna tudi kot podlaga za dolgo obstojen make-up. Z vsebnostjo hialuronske kisline je 4D Hyaluron najučinkovitejša krema za boj proti gubicam.

Primerna je za vse tipe kože, je dermatološko potrjena in vsebuje 100 % naraven evropski hialuron in novo patentirano anti-wrinkle formulo, ki s posebnimi postopki prodira globoko v plasti kože in deluje od znotraj navzven.