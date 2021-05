Kako do nežnih in mehkih rok v samo treh korakih

Ste vedeli, da nobenega drugega dela telesa ne uporabljamo več kot roke? Zaradi neprestanega dela in gibanja, je koža na rokah izredno občutljiva. Izpostavljena je škodljivim zunanjim dejavnikom kot so mraz, vročina, pogosto umivanje rok, uporaba mil, onesnaženost in umazanija. Vse to kožo na rokah izsuši in povzroča hrapavost. Spoznajte 3 korake do nežnih in mehkih rok in se enkrat za vselej poslovite od razpokane, boleče kože.

icon-expand Vlažilna krema za roke Lux-Factor AQUA FOTO: Arhiv ponudnika

VZROKI ZA NASTANEK SUHE KOŽE NA ROKAH Zunanji dejavniki, ki povzročajo izsušitev rok so, vremenski pogoji in nihanja temperature. Centralno ogrevanje, klime in peči povzročajo suh zrak, ki je koži največji sovražnik. Prepogosto umivanje rok, uporaba vroče vode in neustrezna nega z neprimernimi izdelki prav tako negativno vplivajo na kožo. Notranji dejavniki, ki se jim morda lahko izognemo, vključujejo neuravnoteženo prehrano, premajhen vnos tekočin, zauživanje nikotina in alkohola ter tudi stres. S procesom staranja kože, se koža rok še dodatno izsuši.

KAKO SE ZNEBITI SUHE KOŽE? Predstavljamo vam tri korake, s katerimi boste dosegli mehko in nežno kožo rok in se enkrat za vselej poslovili od suhe in hrapave kože. 1. UMIVANJE ROK Roke umivajte samo z mlačno vodo in uporabljajte blago milo, ki ni agresivno. 2. SUŠENJE ROK Po umivanju, roke skrbno osušite in jih ne drgnite, temveč popivnajte do suhega. Ne pozabite na kožo med prsti. 3. NEGA S PRIMERNO KREMO Za nego suhih in razdraženih rok je najpomembnejša izbira prave kreme, ki bo kožo vlažila in hranila. Kremo za roke je najbolje nanesti takoj po umivanju rok, saj bo vlažna koža kremo bolje vpila. Pri izbiri kreme za roke velja biti previden, saj je na tržišču ogromno takih, ki koži le še dodatno škodujejo, ne nudijo zaščite in ne vsebujejo zadostne količine olj.

KAKŠNA KREMA JE PRIMERNA? Za suhe in razpokane dlani, se priporočajo kreme, ki vsebujejo veliko količino olj, koži dajejo zaščito in vlažnost, ob enem pa nudijo popolno regeneracijo in obnovo. Spoznajte vlažilno kremo za roke Lux-Factor AQUA, ki je obogatena z vitamini in provitamini, je dermatološko testirana in primerna za vse tipe kože. Prijeten vonj mandarin vas osveži, krema pa zaradi lahke teksture ne pušča mastnih sledi in se hitro vpije. Pomaga pri hidraciji, ščiti pred razpokanjem in kožo pomirja. Lux-Factor krema za roke AQUA vašim rokam zagotovi vsa potrebna hranila in vitamine, deluje antiseptično in preprečuje izsušitev kože.

SO TUDI NA VAŠIH ROKAH VIDNI ZNAKI STARANJA? Zaradi pridnega dela, se na rokah najhitreje pojavijo znaki staranja, ki si jih želimo zakriti. Našli smo rešitev. Lux-Factor hranilni kremi za roke ROYAL, smo dodali hialuronsko kislino, ki je najpomembnejša sestavina vseh pomlajevalnih izdelkov. S svojim učinkom uspešno zakrije vidne znake staranja na rokah in preprečuje nastanek novih. Z vsebnostjo skrbno izbranih sestavin, je krema Lux-Factor ROYAL trenutno najučinkovitejša. Vsebuje mandljevo in arašidovo olje, ki dajeta občutek mehkobe. Karitejevo in kakavovo maslo, ki spodbujata obnovo kože ter jo ustrezno zaščitita in hialuronsko kislino, ki zagotavlja popolni anti-age učinek. Za utrujene in izredno suhe roke priporočamo uporabo hranilne kreme za roke ROYAL, ki vas bo navdušila z rezultati.

