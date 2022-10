Kako do Original Microsoft Office za samo 14,13 €

Microsoft Office 2021 je najnovejša Microsoftova programska oprema. Ker je to nujna programska oprema za računalnike, je uradna cena kar 439,99 €, zaradi česar se boste najbrž obotavljali z nakupom. A zdaj v dogodku Keysoff Halloween razprodaji dobite velik popust. Originalni Microsoft Office 2021 Pro dobite že za 14,13 € in ga imate lahko do konca življenja. Za uporabnike Windowsa paket vključuje Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote itn. Licenčni ključ vam omogoči doživljenjski dostop do paketa za en računalnik brez prijave. Samo prenesite programe, vnesite ključ in lahko brez težav začnete uporabljati najnovejši Microsoft Office 2021.