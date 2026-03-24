Kako do Planice? Izognite se gneči in slabi volji

"Planica je mnogo več kot le tekmovanje. Je praznik slovenskega športa, narodne pripadnosti in ponosa. Je kraj, kjer se srečujejo generacije navijačev. Je prostor, kjer rekordi niso redkost in kjer vsak obiskovalec postane del nepozabne zgodbe," so zapisali organizatorji. Okrog izteka Letalnice bratov Gorišek bodo tako znova oživele navijaške cone s stojnicami, otroški kotički in bogata kulinarična ponudba. Poseben poudarek bo na okoljski odgovornosti. Brezplačen javni prevoz, minimalna uporaba plastike in učinkovito upravljanje z energijo bodo zagotovili, da Planica ostane tako lepa, kot je.

Policija opozarja na povečan promet in zastoje

Ob tem na PU Kranj opozarjajo, da gre pričakovati večje število obiskovalcev – tako na prireditvenem prostoru v Planici kot na spremljevalnih prireditvah v Ratečah in Kranjski Gori. Vsakodnevno je pričakovati povečan promet na ogled tekem na relaciji proti Planici in ob zaključkih v obratni smeri proti Jesenicam. V času vikenda obstaja možnost kratkotrajnih zastojev. "Na območje Kranjske Gore in Planice se odpravite pravočasno. V prometu bodite potrpežljivi in strpni, prilagodite hitrost vožnje in zagotavljajte ustrezno varnostno razdaljo. Za volan sedite samo trezni. Osredotočite se na vožnjo in prometno dogajanje okoli vas. Vozila zaklepajte in v njih ne puščajte vrednejših predmetov. Na javnih prireditvah, tako športnih v Planici kot spremljevalnih v Ratečah in Kranjski Gori, spoštujte javni red in mir. Bodite vzoren navijač ali obiskovalec," pozivajo policisti. Določena območja bodo tudi pod video nadzorom, opozarjajo. Na območju prireditvenih prostorov bo veljal poseben režim prometa, parkiranja in dostopa za ogled tekem ali spremljajočih prireditev, ki ga bo urejal organizator. Policisti pozivajo vse obiskovalce, da se poslužujejo javnih prometnih površin ter predvidenih označenih parkirnih mest organizatorja. "Upoštevajte prometno signalizacijo, navodila organizatorja, rediteljev in policistov."

Policisti v Planici FOTO: PU Kranj

Z avtobusom do Planice

Vsem obiskovalcem bodo na voljo krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in Podkorena, ki bodo vozili brez voznega reda. Brezplačni avtobusni prevozi bodo na voljo tudi iz Mojstrane in iz Gozd Martuljka, vozni red bo objavljen na spletni strani organizatorja. Za obiskovalce, ki bodo parkirali v Ratečah, bodo prizorišča urejena, na Ledinah pa bo ustavljal tudi krožni avtobusni prevoz. Avtobusi imajo prednost prihoda in odhoda pred drugimi vozili. Avtobusi z višino več kot 385 cm pa v Planici ne bodo mogli parkirati. Na prizorišče tekmovanj v dolino svetovnih prvakov se lahko z različnih označenih parkirišč podate tudi peš.

Z vlakom v Planico

Vsi imetniki vstopnic za ogled FIS finala v smučarskih skokih Planica 2026 se lahko s katerekoli železniške postaje v Sloveniji do Jesenic in nazaj pripeljete z vlakom brezplačno. Z Jesenic se do Planice in nazaj lahko odpravite z brezplačnim avtobusom organizatorja, ki je usklajen z voznim redom vlakov. Podrobnosti in vozne rede rednih ter izrednih vlakov iz smeri Ljubljane in Nove Gorice lahko najdete na spletni strani Slovenskih železnic.

Rajanje med sprejemom za Domna Prevca in ostale orle FOTO: 24ur.com

Parkiranje

Parkirna mesta obiskovalcem so namenjena v Planici do zapolnitve parkirnih mest ter v Kranjski Gori, Podkorenu in Ratečah na označenih parkirnih površinah, kamor vas bodo usmerili policisti in prometniki. Parkiranje v Kranjski Gori je možno na javnih parkirnih površinah, ki so plačljive, razen če je drugače označeno z oznakami organizatorja. Organizator spodbuja deljenje prevozov, zato prihajajte v Planico v vozilih, ki imajo čim bolj zapolnjene kapacitete. Parkiranje izven označenih parkirišč, še zlasti na in ob cesti bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala.

Vstopna mesta za obiskovalce:

Kranjska Gora: glavna avtobusna postaja in veliko parkirišče pri policijski postaji Podkoren: redna avtobusna postaja ob regionalni cesti Zelenci: parkirišče Zelenci (samo v primeru parkiranja avtobusov organiziranih prevozov) Ledine: parkirišče Ledine Avtobusi krožnega prometa ne bodo ustavljali v Ratečah, od tam se lahko v Planico odpravite peš. Avtobusi krožnega prometa ob povratku v Kranjsko Goro ustavijo le na glavni AP Kranjska Gora. POMEMBNO: Avtobusni transfer z železniške postaje Jesenice do Planice je brezplačen samo za tiste odhode avtobusov, ki so navedeni na spletnih straneh organizatorja oziroma Slovenskih železnic. Obiskovalci, ki na Jesenice pridejo z vlaki, ki niso navedeni na tem voznem redu, lahko koristijo redno (plačljivo) avtobusno linijo do Kranjske Gore in od tam do Planice brezplačne krožne prevoze organizatorja.

Vstop na prizorišče

Območje Planice v dneh tekmovanja predstavlja širši prireditveni prostor. Zadrževanje z gledanjem tekmovanja je dovoljeno samo ob posedovanju vstopnic ali druge podlage, ki omogoča vstop v "kontrolirano območje". Ker organizatorji želijo na vhodih preprečiti gnečo in obiskovalcem tako omogočiti čim hitrejši prihod na prizorišče, bo vstop potekal v teh korakih: 1. Na zunanjih vhodih se bo opravila kontrola vstopnic. 2. Sledil bo vstop v kontrolirano območje (območje selekcije in umirjanja): Obiskovalci s prtljago bodo usmerjeni na vhode za pregled

Obiskovalci brez prtljage bodo usmerjeni na ločene vhode

Za hitrejši vstop

> S seboj imejte čim manj prtljage.

> Če ste prišli v manjši skupini, naj ima prtljago le ena oseba iz skupine.

> Po prihodu do vstopnih mest se tam ne zadržujte, ampak čim hitreje vstopite na prizorišče.

> Imejte pripravljene vstopnice.

> Aktivno sodelujte pri pregledu prtljage – varnostnikom pokažite vsebino.

Navijači v Planici FOTO: Damjan Žibert

Odhod domov

Prvih 40-50 minut po koncu tekmovanja bodo imeli prednost pri odhodu iz Planice avtobusi krožnega prevoza. "Prosimo za strpnost, ob upoštevanje dejstva, da traja prihod v Planico nekaj ur. Tudi ob povratku ni možno vso množico obiskovalcev odpeljati naenkrat, ampak le postopoma. Vse obiskovalce naprošamo, da na avtobuse vstopajo strpno, umirjeno in pazljivo. Vstopanje bo usmerjeno s strani rediteljev in varnostnikov, ki bodo s pomočjo varnostnih ograj in nadzorovanih vhodov do avtobusov poskrbeli za čim manjšo gnečo in posledično hitrejši odhod," so še zapisali organizatorji. Vstopite lahko na avtobuse, ki čakajo na treh parkiriščih, vsako je namenjeno odhodu v različno smer: Parkirišče 1 Podkoren in Kranjska Gora (brez postanka v Ledinah in Ratečah) Parkirišče 2 Od 13:10 naprej: Jesenice (potniki z vlakom) V petek ob 17:00: Jesenice (potniki z vlakom) Parkirišče 3 Podkoren (imetniki akreditacij, predstavniki medijev, povabljeni gostje, osebje organizatorja) Parkirišča in poti do njih bodo označena z informacijskimi tablami.

Kakšno bo vreme?

V času svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici so na vremenskem portalu Arso pripravili prikaz vremenske napovedi za območje Planice. Kot kažejo trenutni podatki, bosta četrtek in petek oblačna, sobota in nedelja pa bolj sončni.