Kako do potrdila za lažje potovanje?

Digitalno zeleno potrdilo oziroma splošno veljavno covidno PCT-potrdilo, ki bo državljankam in državljanom omogočalo lažje potovanje v okviru držav članic EU, bo lahko vsak pridobil na portalu zVem. Toda za dostop do storitev portala zVem mora vsak razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z mobilno identiteto. Kje, kako in zakaj do omenjenih potrdil?

Ministrstvo za javno upravo je objavilo zbirko informacij za lažjo orientacijo in z dodatnimi podatki glede pridobivanja digitalnega zelenega potrdila in potrdila o cepljenosti, prebolevnosti ali testiranju (PCT). Za dostop do storitev portala zVem moramo razpolagati z enim od kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA), ki jih namestimo na računalnik, ali z mobilno identiteto smsPASS. Slednja dostop omogoča prek gesla, ki ga v obliki SMS-sporočila prejmemo na mobilni telefon. Z digitalnim potrdilom in mobilno identiteto v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se tudi elektronsko podpisujemo. icon-expand Digitalno zeleno potrdilo vam bo omogočilo lažje potovanje. FOTO: Dreamstime Kdo v Sloveniji izdaja digitalna potrdila? Digitalno potrdilo velja pet let, pred potekom tega obdobja lahko za novo potrdilo zaprosite prek spleta, z veljavno identiteto. Ponoven obisk prijavne službe ni več potreben. V Sloveniji kvalificirana digitalna potrdila, namenjena tudi za avtentikacijo, izdaja več ponudnikov: - Ministrstvo za javno upravo: SIGEN-CA in SIGOV-CA - Pošta Slovenije: Posta@CA - Nova Ljubljanska banka: AC NLB - Halcom: Halcom CA - Ministrstvo za obrambo: SIMoD-CA (samo za interno uporabo) - Rekono: Rekono RSA Ministrstvo za javno upravo izdaja tudi mobilno identiteto smsPASS, ki je nekoliko enostavnejša za uporabo, saj ne zahteva nameščanja potrdila in programske opreme na delovno postajo uporabnika. Dodatne prijavne službe so še centri za socialno delo, finančni uradi FURS in lokacija Ministrstva za pravosodje. PREBERI ŠE Do mobilne identitete smsPASS tudi na cepilnih mestih in uradih Fursa Da bi dostop do digitalnih potrdil v čim krajšem možnem času omogočili čim več ljudem, se po Sloveniji začasno odpirajo dodatne prijavne točke, kjer boste lahko oddali vlogo za pridobitev mobilne identitete smsPASS. Kakšna je razlika med potrdili SIGEN-CA in mobilno identiteto smsPASS? Za pridobitev obeh sredstev je potreben obisk prijavne službe, da se zanesljivo ugotovi identiteto uporabnika. Prav tako je v obeh primerih treba sredstvo aktivirati, pri čemer se digitalno potrdilo prevzame prek spleta in namesti v shrambi brskalnika, aktivacija mobilne identitete smsPASS pa se izvede prek spletnega portala SI-PASS. Bistvena prednost slednje je v tem, da ne zahteva shranjevanja v brskalniku ali na primer na pametni kartici, saj za uporabo zadošča že običajni mobilni telefon, zato je tudi dostop do aplikacij možen na vseh platformah, ki podpirajo običajni spletni brskalnik. Kakšen je postopek pridobitve? Uporaba mobilne identitete smsPASS je enostavnejša, saj potrebujemo le mobilni telefon, na katerega ob prijavi prejmemo enkratno geslo v obliki kratkega sporočila SMS za vstop. Za uporabo smsPASS mora uporabnik izpolniti dva pogoja: - izkazati svojo istovetnost, tako da se bodisi osebno zglasi na prijavni službi bodisi se prijavi v storitev SI-PASS s kvalificiranim digitalnim potrdilom (če ga že ima) in - prek storitve SI-PASS sprožiti postopek pridobitve smsPASS. Ko sta oba pogoja izpolnjena, je mobilna identiteta smsPASS aktivirana in primerna za uporabo. Za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA je treba za namen osebne identifikacije obiskati upravno enoto, nato pa uporabnik od izdajatelja SIGEN-CA prejme kodi, s katerima prek spletnega brskalnika prevzame digitalno potrdilo. Prva koda je poslana z elektronsko pošto, druga pa s klasično poštno pošiljko. Uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila je omejena na osebne računalnike. V koliko dneh po oddaji zahtevka prejmemo potrdilo SIGEN-CA ali smsPASS? Kam dobimo potrdilo? SIGEN-CA: Največ v desetih dneh od odobritve zahtevka za pridobitev (običajno manj kot v enem tednu). Na naslov, ki ste ga navedli v zahtevku, prejmete avtorizacijsko kodo, po elektronski pošti, ki ste jo navedli v zahtevku, pa referenčno številko. S prejetima kodama kvalificirano digitalno potrdilo namestite na računalnik. smsPASS: Največ v desetih dneh po obisku prijavne službe in sprožitvi postopka za pridobitev smsPASS. Tisti, ki že imate digitalno potrdilo in dodatno naročate še smsPASS, postopek opravite v celoti prek spleta, torej brez obiska prijavne službe, aktivacijsko kodo pa prejmete s poštno pošiljko v nekaj dneh. Ali na dodatno vzpostavljenih prijavnih službah lahko uredim potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe? Ne. Na dodatno vzpostavljenih točkah prijavne službe (nekaterih cepilnih centrih, centrih za socialno delo in finančnih uradih po Sloveniji), lahko oddate le zahtevek za pridobitev mobilne identitete smsPASS. Na nekaterih prijavnih mestih boste zahtevek oddali ustno, na drugih pa s predizpolnjenim obrazcem. V obeh primerih potrebujete veljaven osebni dokument. Po oddaji zahtevka bo referent vaše podatke vnesel v sistem. Ko boste nato na uporabniških straneh SI-PASS sprožili postopek pridobitve smsPASS, bo postopek zaključen in mobilna identiteta smsPASS bo aktivirana, o čemer boste obveščeni tudi po e-pošti. icon-expand