Kako do specialista, ko zdravstvena težava ne more čakati

Zdravniški nasvet na daljavo omogoča hiter dostop do strokovne zdravstvene usmeritve. FOTO: Arhiv ponudnika

Čakanje na pregled in negotovost, kaj se bo zgodilo, sta lahko dodatna obremenitev, še posebej takrat, ko težave vplivajo na naše vsakdanje življenje. Zato je dobro vedeti, kakšne možnosti imamo, ko potrebujemo zdravniški nasvet ali specialistično obravnavo.

Ko potrebujemo zdravniški nasvet

Včasih sploh ne vemo, ali sploh potrebujemo pregled pri specialistu. Morda imamo vprašanje, želimo razlago izvida ali diagnoze ali iščemo nasvet glede zdravljenja. V takšnih primerih je lahko v pomoč Zdravnik 360 , ki omogoča pogovor na daljavo z zdravnikom družinske medicine, pediatrom, psihiatrom ali ginekologom. Posvet je mogoč po telefonu ali videoklicu, zdravnik družinske medicine je na voljo tudi med vikendi in prazniki.

Zdravnik odgovori na vprašanja, pojasni izvid ali diagnozo ter svetuje glede nadaljnjega zdravljenja. Zdravnik družinske medicine lahko po pogovoru izda tudi pisno mnenje. Število nasvetov na daljavo, pisnih mnenj in asistenc Zdravstvene točke ni omejeno.

Kako hitro do specialista?

Če potrebujemo specialistično obravnavo, sta v pomoč zavarovanji Specialisti in Specialisti+ Zavarovalnice Triglav. Zavarovanje Specialisti omogoča hiter dostop do specialista, dodatnih preiskav in kritje zdravil na beli recept. Specialisti+ vključuje vse navedeno ter dodatno še posege in ambulantno rehabilitacijo.

Specialistični pregled je pomemben korak do pravočasne diagnoze in ustrezne zdravstvene obravnave. FOTO: Arhiv ponudnika

Če se pojavijo zdravstvene težave, je za koriščenje zavarovanja pomembno, da sledite zaporedju korakov: 1. obiščete osebnega zdravnika ali se obrnete na zdravnika zavarovalnice, 2. osebni zdravnik presodi, ali je potreben pregled pri specialistu, 3. specialist po pregledu določi nadaljnje korake diagnostike ali zdravljenja, 4. če specialist oceni, da potrebujete zahtevno diagnostično preiskavo (npr. MR ali CT), se ta lahko organizira in krije v okviru zavarovanja.

Izberemo lahko obseg kritja, ki nam ustreza

Specialisti in Specialisti+ se razlikujeta predvsem po obsegu kritij. Pri Specialistih je letna zavarovalna vsota 3.000 evrov, pri Specialistih+ pa 30.000 evrov. Specialisti+ poleg specialističnih pregledov in diagnostičnih preiskav vključuje tudi zahtevnejše posege v sklopu dnevne obravnave in ambulantno rehabilitacijo.

Po specialističnem pregledu lahko sledijo dodatne preiskave, zdravljenje ali rehabilitacija. FOTO: Arhiv ponudnika











Specialisti Specialisti+ Trenutna mesečna premija od 13,95 € od 15,95 € Letna zavarovalna vsota 3.000 € 30.000 € Kritje specialistični pregledi, dodatne preiskave in enostavni ambulantni posegi, zdravila na beli recept vse navedeno ter posegi v sklopu dnevne obravnave in ambulantna rehabilitacija Za koga polnoletne osebe osebe stare 63 let in manj Zavarovanje Specialisti je namenjeno polnoletnim osebam, Specialisti+ pa je na voljo tudi otrokom od rojstva dalje. Zavarovanji se skleneta za štiri leta.

Ko je pomembno, da vemo, kam se obrniti

V primeru zdravstvenih težav si ne želimo še dodatnega iskanja informacij, usklajevanja terminov in negotovosti glede naslednjih korakov. Možnost zdravniškega nasveta na daljavo je lahko koristna, kadar potrebujemo hitro usmeritev, zavarovanje Specialisti ali Specialisti+ pa takrat, ko potrebujemo specialistično obravnavo in dodatne zdravstvene storitve.

Zavarovanje Specialisti in Specialisti+ omogoča dostop do specialistične zdravstvene obravnave. FOTO: Arhiv ponudnika