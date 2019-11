Bo s sprejetjem novega zakona lažje priti do stanovanj?

Kako do stanovanja je vprašanje, ki si ga v Sloveniji zastavlja marsikdo, posebej pa mladi. Cene novih in rabljenih stanovanj so izjemno visoke. Najemnine letijo v nebo, najemnih stanovanj je občutno premalo, po drugi strani pa je ogromno praznih stanovanj. Po nekaterih ocenah celo 170 tisoč. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog novega stanovanjskega zakona, ki naj bi olajšal pot do stanovanj. Pa bo ta lahko ustregel vsem željam?

