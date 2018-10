Kako do toplega doma in nižjih stroškov?

Varčevanje z energijo mora biti dostopno vsem

Teden brezplačnega energetskega svetovanja bo letos potekal med 14. in 21. oktobrom v trgovskih centrih po Sloveniji (podrobnejši urnik preberite spodaj). V vam najbližjem centru lahko poiščete neodvisnega svetovalca mreže ENSVET - strokovnjaka s področja okolja in energetike - med 9. in 19. uro brez predhodne najave. Nasveti so brezplačni.

Akcijo Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad ter svetovalna mreža ENSVET v sodelovanju s trgovskimi centri pripravljata že drugič. Lani je brezplačne nasvete za prihranek energije in okolju prijaznejše naložbe v tednu brezplačnega energetskega svetovanja poiskalo več kot 2.000 posameznikov in družin. S takšnim tednom želita Eko sklad in ENSVET znanje in zavedanje o možnih finančnih spodbudah, kakovostnejšem bivanju ter zmanjševanju obremenitev okolja približati prav vsem.

Ugotavljajo namreč, da sredstva, namenjena subvencijam in kreditom za naložbe v obnovljive vire energije, večjo energijsko učinkovitost stavb, električna vozila ter različne ukrepe na področju varstva voda in ravnanja z odpadki ostajajo neporabljena prav zato, ker se ljudje možnosti za prihranek premalo zavedamo.