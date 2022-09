Kako do ugodnega in udobnega bivanja to zimo?

Pred nami so hladnejši mesec in številne skrbi, kaj nas čaka letošnjo zimo. Zaradi energetske krize se vse pogosteje soočamo z dilemo, kako zagotoviti ugodno bivanje, ne da bi pri tem sklepali kompromise pri udobju. Modri rešitvi, o katerih je vredno razmisliti, zagotovo predstavljata toplotna črpalka in prezračevalni sistem. Zakaj? Z njima si zagotovimo udobno in ugodno bivanje, hkrati pa njuna vgradnja ne terja veliko časa.

Toplotna črpalka je najugodnejši način ogrevanja Cene energentov se spreminjajo iz dneva v dan in dogajanju na trgu energentov stežka sledimo. Podražili so se vsi energenti – kurilno olje, zemeljski plin, lesna biomasa, dražja je tudi elektrika. Ključno dejstvo, ki pretehta, ko se odločamo o zamenjavi ogrevanja je, da toplotna črpalka ne glede na draginjo še vedno pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri. Toplotna črpalka predstavlja učinkovito, okolju prijazno energetsko rešitev ogrevanja, ki ustvarja ugodje in udobje bivanja skozi vse leto. V zimskih mesecih črpa toploto iz zunanjega zraka v notranjost, v toplejšem delu leta pa odvaja toploto in jo prenaša na prosto. Ponuja najvišje, tudi do 75% prihranke pri ogrevanju, obenem pa velja tudi za najbolj udoben ogrevalni sistem. Vse kar je potrebno narediti je, da na začetku ogrevalne sezone nastavimo potrebne parametre, nato pa preprosto uživamo v prijetni toplini.

icon-expand Toplotna črpalka je najprimernejša izbira ogrevanja za nizkoenergijske hiše, tudi podjetje Marles d.d. v svoje hiše vgrajuje toplotne črpalke Orca. FOTO: Arhiv ponudnika

S toplotno črpalko se ogreva tudi Blaž Švab Za ogrevanje s toplotno črpalko se je odločil tudi priljubljeni slovenski glasbenik Blaž Švab in energetska prenova se je izkazala za več kot uspešno. "Letošnja zima bo že tretja zapored, od kar za ogrevanje našega doma skrbi toplotna črpalka Orca. Nad sistemom sem še vedno navdušen tako, kot prvi dan. Najbolj mi je hvaležna denarnica, saj je letni prihranek ogrevanja več kot 60 %," je izpostavil Švab in povzel "ogrevanje s toplotno črpalko pa nudi točno to, kar potrebujem – nič dela in udobje na najvišji ravni."

icon-expand Svoj dom s toplotno črpalko Orca ogreva tudi Blaž Švab. FOTO: Arhiv ponudnika

Ko se odločamo za nov ogrevalni sistem ali prenovo starega, smo zagotovo postavljeni pred številne dileme. Podoben izziv je imel tudi priljubljeni slovenski glasbenik. "Nakup toplotne črpalke je dolgoročna investicija, z izbranim ponudnikom se vežemo za vrsto let, zato je pomembno, da izberemo zanesljivega energetskega partnerja. Odločil sem se za mariborsko podjetje Orca energija, saj podpiram slovensko podjetništvo, hkrati pa so me prepričali njihova strokovnost, odzivnost, znanje in izkušnje." Kako do toplotne črpalke? Ena izmed prvih dilem, ko se odločimo za zamenjavo obstoječega ogrevalnega sistema s toplotno črpalko, je ustrezna moč. Neustrezno dimenzioniranje namreč vodi v znatno višje stroške, bodisi pri investiciji bodisi pri obratovanju in vzdrževanju. Ne le načrtovanje tudi vgradnja, priključitev in zagon sta pomembna pri vzpostavitvi ogrevanja s toplotno črpalko. Zato je zelo pomembno, da se obrnemo na ponudnika, ki ima ustrezno znanje in izkušnje. Orca Energija nudi izvedbo projekta na ključ, vse od načrtovanja, dimenzioniranja, priprave dokumentacije do spoznavanja s sistemom in njegovim upravljanjem. Z lastno ekipo izkušenih in usposobljenih monterjev pa zagotavljajo hitro montažo, v manj kot enem dnevu.

icon-expand Toplotna črpalka Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electri učinkovito ogreva tudi pri -28°C, 100% grelno moč pa ohranja vse do -15°C. FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj izbrati toplotne črpalke Orca? - Izjemni prihranki, do 75 % nižji stroški pri ogrevanju, - udobno upravljanje s pomočjo zaslona na dotik ali z inovativno spletno rešitvijo Moja Orca, - učinkovito delovanje tudi pri izjemno nizkih temperaturah, - slovenski proizvod, ki je prejemnik številnih certifikatov neodvisnih institucij EU, - hitra in strokovna montaža v zgolj 14 urah ter enostavno vzdrževanje ter zanesljiv in strokoven servis po celi Sloveniji.

Z rekuperacijo do čistega zraka in nižjih stroškov ogrevanja Pozimi več časa preživimo v notranjosti in vzdrževanje ugodne mikroklime predstavlja dodatni izziv. Zaradi strahu pred toplotnimi izgubami prostorov ne zračimo v zadostni meri, neredna izmenjava zraka pa vpliva na naše počutje. Učinkovitejša rešitev je prezračevalni sistem, ki zagotavlja svež zrak, znižuje stroške ogrevanja ter ustvarja prijetno in zdravju prijazno mikroklimo.

Ohranitev toplote, pridobljene z ogrevalnim sistemom, ter posledično nižji stroški ogrevanja so zaradi dolge ogrevalne sezone in sunkovite rasti cen energentov še toliko pomembnejši. Naravno prezračevanje z odpiranjem oken je še posebej v hladnejših mesecih energetsko izjemno potratno. Lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo je rešitev na mestu. Uporabi toploto iz odpadnega zraka, ki ga odvaja iz prostora, in jo prenese na svež zrak, ki ga dovaja nazaj v prostor. Tako povrne tudi do 92 % toplote nazaj v prostor. Hkrati pa ga odlikuje energetska varčnost – poraba električne energije je namreč zanemarljiva. Montaža lokalnega rekuperatorja je hitra in enostavna, izkušeni monterji bodo z delom končali v nekaj urah. Ker ne zahteva večjih gradbenih posegov, je lokalno prezračevanje primerno tako za starejše hiše, prav tako pa se lahko zanj odločimo tudi pri novogradnji.

Zakaj izbrati lokalno prezračevanje Orca? - Odstrani zdravju škodljive snovi, prah in insekte, - postan in izrabljen zrak nadomesti s čistim in svežim, - zmanjšuje stroške ogrevanja pozimi, - varuje pred zunanjim hrupom in je tiho, - je energetsko varčno, - zniža vlago in odpravlja plesen.