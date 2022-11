Kako do visokih prihrankov pri ogrevanju?

V kolikor primerjamo cene posameznih energentov in tipov ogrevanja, lahko opazimo, da toplotna črpalka izmed vseh ogrevalnih sistemov ponuja najvišje prihranke in najnižje stroške, obenem pa velja tudi za najbolj udoben ogrevalni sistem.

REUS 2022, ki je bila objavljena pred dnevi, kaže v kolikšni meri so slovenska gospodinjstva energetsko učinkovita, kako ravnajo z energijo in kje imajo potencial za zmanjšanje porabe energije. Glavni vir energije za ogrevanje ostajajo drva, ki jih uporablja četrtina gospodinjstev. Sledijo električna energija, daljinska toplota, zemeljski plin, kurilno olje in energija okolja. Glavni način ogrevanja v Sloveniji ostaja centralno ogrevanje, ki ga uporablja skoraj polovica gospodinjstev. Sledijo etažno centralno ogrevanje, lokalno ogrevanje in centralno daljinsko ogrevanje.

Pri novogradnjah so toplotne črpalke že nekaj let najpogostejša izbira investitorjev, vse pogosteje pa se zanje odločajo tudi pri prenovah ali zamenjavi obstoječega ogrevalnega sistema pri strešjih gradnjah. Življenjska doba toplotne črpalke je ob rednem vzdrževanju zelo dolga, do 25 let, kar pomeni, da bo gospodinjstvu prihranke prinašala tudi do 20 let.

Pri uporabi toplotne črpalke izkoriščamo obnovljive vire energije in tako, v primerjavi z ostalimi energenti, močno zmanjšamo emisije CO2. To pomeni da toplotna črpalka ni prijazna le do denarnice, temveč tudi za naš planet.

Kako lahko sami znižamo stroške ogrevanja?

Najučinkovitejša rešitev do nižjega računa za ogrevanje je torej menjava obstoječega ogrevalnega sistema s toplotno črpalko. Majhne korake pa lahko naredimo že sami s spremembo navad in upoštevanje preprostih smernic.

Podatki REUS 2022 kažejo, da polovica gospodinjstev vzdržuje dnevno notranjo temperaturo v sezoni ogrevanja pri 21 do 22 stopinjah Celzija. Četrtina vzdržuje temperaturo pri več kot 22 stopinjah. Vsaka dodatna temperatura dvigne porabo energije za 6 %, kar pomeni, da nižja notranja temperatura pomeni nižje stroške ogrevanja. Da nas ne bo zeblo, pa se je potrebno obleči v topla zimska oblačila. V zimskih mesecih namreč ni nobene potrebe, da smo oblečeni v lahka, poletna oblačila.