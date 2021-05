Kako do zdravnika specialista hitro tudi med epidemijo?

Realna slika javnega zdravstvenega sistema pa jasno kaže, da so čakalne dobe za določene obravnave nad dopustno čakalno dobo, ne glede na to, da so čakalne dobe (pre)dolge že same po sebi. Mesečna poročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje odražajo stanje, ki ga bolniki doživijo v praksi – čakanje na obravnavo specialista toliko časa, da je lahko doba za pravočasno ukrepanje že zamujena, za marsikoga je izgubljen čas lahko tudi usoden. Prav s tem razlogom se vedno več posameznikov odloča za koriščenje samoplačniških zdravstvenih storitev, ki pa zaradi visokih finančnih vložkov niso dostopne prav vsem.



Če ste med tistimi, ki se ne želijo prepuščati v nemilost izzivov javnega zdravstvenega sektorja in dolgih čakalnih dob vedite, da rešitev za preskakovanje vrst in hiter dostop do zdravstvenih storitev obstaja. Pri Merkur zavarovalnici so za takšne primere pripravili zdravstveno zavarovanje Merkur Specialisti, ki zavarovancu omogoča dostop do zasebnega zdravnika specialista zelo hitro, navadno že v roku tedna dni.



Vrsta, v kateri ne stojimo, najbolj boli



S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja Merkur Specialisti se boste predčasno in preventivno vključili v vrsto za dostop do zdravstvenih storitev, da boste deležni strokovne in ustrezne obravnave pri zdravniku specialistu, če jo boste potrebovali. Odločitev za sklenitev zdravstvenega zavarovanja Merkur Specialisti vam zagotovi, da boste upravičeni do zdravljenja v skupni zavarovalni vsoti do kar 15.000 evra, v okviru katere lahko opravite zelo veliko specialističnih pregledov in diagnostičnih preiskav, dodatno pa vsebuje zavarovalno vsoto za primer rehabilitacije po bolezni ali poškodbi do zavarovalne vsote 500 evra.

Zdravstveno zavarovanje Merkur Specialisti prav tako nudi brezplačno asistenco, ki pravzaprav uredi vse postopke v zvezi z diagnostičnimi in specialističnimi preiskavami zavarovanca, kot je dogovor za termin in prijavo na pregled, hkrati pa zdravstveno storitev plača neposredno Merkur zavarovalnica in ne zavarovanec iz lastnega žepa.



Do prednostne obravnave mimo čakalne vrste



Zdravstveno zavarovanje Merkur Specialisti vam omogoča izredno hiter dostop do zdravstvenih storitev, v primeru prostih terminov že v roku 3 dni, v času izrednih razmer pa največ 14 dni. V primeru koriščenja rehabilitacije po bolezni ali nezgodi pa si zavarovanec lahko sam izbere ponudnika storitev, zavarovalnica pa pokrije stroške do zavarovalne vsote 500,00 evra, ki vključuje stroške nastanitve ter zdravstvene, wellness in druge storitve, kot so fizioterapija, psihoterapija, protibolečinske terapije in podobno.