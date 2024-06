Kako dolgo bomo talci pat položaja med stavkajočimi na UE in vlado?

Da iščejo rešitve za čimprejšnje končanje stavke, sporoča vlada s fotografijo nasmejanega premierja Goloba, ki je včeraj, pravzaprav prvič v tej zasedbi, s sindikalisti sedel za skupno mizo. Pa je imel razlog za smeh, bi se lahko vprašali, sploh ob absurdnih tekmah za čakalno vrsto, ki jih bojda vsako jutro spremljajo sosedje ljubljanske upravne enote. "Zakaj se maltretira, zakaj nas maltretirajo kot živali. V torek sem bila isto tukaj, od šestih zjutraj do treh. Katastrofa, ni lahko njim, ni lahko nam," pove čakajoča.

Prav takšne izjave obupanih čakajočih pa naj bi vladajoče končno predramili. "Tudi po zaslugi posnetkov na vaši televiziji so se začele zadeve premikati, vsaj v ozadju. In zato je sledil včerajšnji sestanek, ki ga je predlagal predsednik vlade," komentira Dragan Stankovič, predsednik Sindikata delavcev Upravne enote Ljubljana.

In ta sestanek je bil, vsaj tako upajo sindikalisti, prvi korak h koncu stavke, ki z določenimi izjemami in prekinitvami traja že več kot tri mesece. Konkretnih rešitev niti stavkajoči in niti vladajoči še ne želijo razkrivati.

"Lahko potrdim samo to, da konec koncev so pomembne podrobnosti in te podrobnosti moramo res dobro izpogajati, jih res natančno preučiti," še dodaja Stankovič.

Od vlade zdaj pričakujejo osnutek stavkovnega sporazuma, ki ga bodo posredovali zaposlenim na stavkajočih upravnih enotah. Pričakujejo, da se bodo do osnutka opredelili do predvidoma prihodnjega tedna.

"Si pa seveda vsi želimo, da se situacija zaključi. Ne pa kar tako, brez nekega rezultata, ker koenc koncev smo v to veliko vložili in vztrajali. Za vse nas je težko, tudi to vreme, ki postaja podobno nekemu poletju, negativno vpliva," zaključi Stankovič.

Ta trenutek sicer stavka še 38 od 58-ih upravnih enot, od tega 14 enot stavka le ob sredah.