Slovenija

Kako dolgo lahko oseba preživi ujeta pod plazom?

Bovec, 05. 10. 2025 21.22 | Posodobljeno pred 6 minutami

M.P.
1

Dolga reševalna akcija treh hrvaških planincev, ki jih je dopoldan v Julijskih Alpah odnesel snežni plaz, se je vsaj za enega od njih končala tragično. Dva medtem ostajata pogrešana, gorski reševalci pa so zaradi prenevarnih razmer in možnosti sprožanja novih plazov začasno ustavili vse operacije. Upanje sicer umre zadnje, so poudarili reševalci, ki bodo zjutraj nadaljevali iskanje. Kako dolgo pa lahko sploh oseba preživi ujeta pod snežno odejo?

Iskanje treh hrvaških planincev, ki jih je pod vrhom Tosca pokopal snežni plaz, je potekalo v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah. Do popoldneva so se slovenski gorski reševalci po klasični metodi – peš – uspeli prebiti do območja plazu, kjer so odkrili truplo ene osebe.

Zatem so morali operacije ustaviti. Razmere so bile namreč prenevarne za nadaljevanje iskalne akcije. Največ težav je sicer povzročal novozapadli sneg. "Padlo je več kot 60 centimetrov novega snega," je za portal Net.hr povedal podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Miha Primc.

Snežni plaz
Snežni plaz FOTO: Shutterstock

Med 70 reševalci je bila tudi članica Hrvaške gorske reševalne službe. "Reševalni akciji se je pridružila, ker je bila v času nesreče ravno na obisku ene od slovenskih alpinistk," je povedal vodja hrvaških gorskih reševalcev Marko Andrić, ki je dodal, da so za iskanje ključnega pomena vremenske razmere in čas od nezgode. "Čas je naš sovražnik. Hitreje kot teče, manjša je možnost za ugoden izid," je dodal.

Predsednik Hrvaške planinske zveze Darko Berljak je medtem dejal, da gre za nenavadno tragedijo, saj snežni plazovi za ta letni čas niso tako običajni. Je pa poudaril, da so bile vremenske razmere zahtevne ter da je zapadla velika količina novega snega.

Ker so bile do zdaj v Alpah poletne razmere norma, je bila oprema, ki so jo imeli s seboj, določena temu primerno. "Zadnja napoved snežnih plazov je bila maja, zato tudi niso mogli imeti informacij, da bi lahko prišlo do proženja plazov," pa je dejal vodja komisije za alpinizem pri Hrvaški planinski zvezi Rene Lisec.

Tudi njega je pred 11 leti pokopal snežni plaz. "Če te plaz zakoplje v celoti, imaš načeloma 15 minut časa. Potem običajno ne preživiš. Drugače je, če znotraj snežnega plazu nastane zračni mehurček, da lahko dihaš, ali da deli telesa niso povsem pokopani," je za Net.hr pojasnil Lisec.

snežni plaz planinci nesreča gore
KOMENTARJI (1)

Ici
05. 10. 2025 21.57
Dokler ji ne zmanjka zraka za dihanje.
