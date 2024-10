Kako dostojne so slovenske pokojnine? Od mizernih 337 do rekordnih 4230 evrov

Lahko Slovenci res brezskrbno uživamo v zasluženem pokoju, ne da bi nas skrbelo za finance? Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je objavil podatke o izplačanih septembrskih pokojninah. Pokojnino prejema več kot 645.000 upokojencev po Sloveniji. Mednje so, poleg upravičencev do starostne pokojnine, sicer uvrščeni tudi tisti, ki prejemajo delne, predčasne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine.