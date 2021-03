Med jutranjim sprehodom, prečkanjem ulice, vožnjo z avtobusom, na delovnem mestu ali med poukom na daljavo zagotovo naletite na koga, ki uporablja slušalke. Velikokrat se menda tudi sami znajdete med njimi. Samoumeven pripomoček, ki ga brezplačno prejmemo že ob nakupu novega mobilnega telefona, pa lahko negativno vpliva na naš sluh. Kako glasno lahko poslušamo glasbo, da ne bomo čez 20 let naglušni in kakšne so lahko posledice preglasnega in prekomernega poslušanja glasbe?

