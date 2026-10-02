Kako hitro do tretjega pasu na avtocestah?

Ministrstvo za infrastrukturo je Darsu že naložilo pripravo za širitev, a uradnega začetka gradnje preostalih tretjih pasov po avtocestnem križu kot tudi finančnega okvirja še ni.

Minister Jernej Vrtovec bi razširil del štajerske in primorske avtoceste iz smeri Blagovice oziroma Postojne do Ljubljane. Potem so tu še vpadnice iz Domžal, Ivančne Gorice in Vodic – prav tu bi dvopasovna povezava razbremenila severno ljubljansko obvoznico.

Tretji pas pa Vrtovec, sodeč po zapisu na družbenem omrežju X, vidi tudi med Kosezami in Kozarjami ter na južni in vzhodni ljubljanski obvoznici. A tudi končni datum, ko bi lahko zapeljali po več pasovih, ni znan. Po naših informacijah bi vsaj nekateri predvideni deli cest zahtevali ponovno presojo vplivov na okolje.