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Slovenija

Kako hitro do tretjega pasu na avtocestah?

Ljubljana, 02. 10. 2026 19.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Rebeka Tomaduz
tretji pas

Se bomo v prestolnico pripeljali prej? Bi ozka grla avtocestnih vpadnic odpravil prav tretji pas? Nekaj širitev je že predvidenih, promet po prvi šestpasovnici, ki se je začela graditi lani na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob, naj bi stekel do konca prihodnjega leta. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je odločen, da bo vlada Janeza Janše gradila še več kot prejšnja.

Ministrstvo za infrastrukturo je Darsu že naložilo pripravo za širitev, a uradnega začetka gradnje preostalih tretjih pasov po avtocestnem križu kot tudi finančnega okvirja še ni.

Minister Jernej Vrtovec bi razširil del štajerske in primorske avtoceste iz smeri Blagovice oziroma Postojne do Ljubljane. Potem so tu še vpadnice iz Domžal, Ivančne Gorice in Vodic – prav tu bi dvopasovna povezava razbremenila severno ljubljansko obvoznico.

Tretji pas pa Vrtovec, sodeč po zapisu na družbenem omrežju X, vidi tudi med Kosezami in Kozarjami ter na južni in vzhodni ljubljanski obvoznici. A tudi končni datum, ko bi lahko zapeljali po več pasovih, ni znan. Po naših informacijah bi vsaj nekateri predvideni deli cest zahtevali ponovno presojo vplivov na okolje.

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