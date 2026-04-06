Kako hitro je treba pirhe pojesti?

Kako dolgo so trdo kuhana in pobarvana jajca, ki so pogosto dekoracija na mizi, varna za uživanje? Če pirhov niste sekali oziroma pojedli in vam po praznikih ostajajo, jih lahko porabite v različnih jedeh – denimo v solatah, namazih, sendvičih ali mesni štruci. A le, če ste jih hranili v hladilniku. Pri trdo kuhanih in barvanih jajcih, ki so več dni služila kot dekoracija na mizi, pa je potrebna previdnost. Na sobni temperaturi se lahko hitro začnejo razmnoževati bakterije, kot je salmonela, zato jajca niso več varna za uživanje in jih je bolje zavreči.