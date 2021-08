Kako in kje se med vročinskim valom najlažje ohladiti?

Morda ne tako kot v Grčiji, a vroče bo v prihodnjih dneh tudi v Sloveniji, pred nami je nov vročinski val, napoveduje naš vremenski prognostik Aleš Satler in dodaja: "Dnevne temperature bodo dosegle do 35 stopinj Celzija, lokalne 36, morda celo 37 stopinj Celzija, predvsem jutri na Goriškem."

Za druge pa je je to le nov poletni dan na stari celini. "Sčasoma se prilagodiš. Prišla sem iz Grčije, kjer je bilo še bolj vroče, tako da sem dobro," razlaga turistka iz ZDA.

Sončno dopoldne v središču Ljubljane. Temperatura ozračja: prijetnih 26 stopinj Celzija. Za nekatere turiste iz severnejših krajev že to veliko. "Zelo je vroče," pravi turistka iz Nemčije. "Se še privajava, vendar mi je zaenkrat všeč," pa temperature komentira turist iz Nizozemske.

Meteorologi svetujejo veliko tekočine, sence in izogibanje naporom.

Dan kasneje, v soboto, pa se na vročino pripravite prebivalci nižin vzhodne Slovenije. "Verjetno bodo dosegle okrog 36, 37 stopinj Celzija, kar pomeni, da bo v večini krajev to najvišja temperatura letos," napoveduje Satler.

Temperaturna obremenitev bo torej velika, zato se sonca med dvanajsto in sedemnajsto uro, če se le da, v širokem loku izognite, še opozarja Satler. "Malo je ekstremno, ampak se da. Greš malo prej ven, potem ko je pa hladno pa si noter," svetuje mimoidoči. A kljub, za marsikoga nevzdržnim 37 stopinjam Celzija, bomo od absolutnih rekordov še precej daleč. "Najizrazitejši vročinski val v dobi modernih meritev smo imeli pred osmimi leti prav v tem času, takrat se je 8. avgusta marsikje v Sloveniji ogrelo do izjemnih 40 stopinj Celzija," spominja Satler.

Bo pa letošnje poletje, to je zdaj že jasno, kljub temu, da absolutni rekord najverjetneje ne bo padel, eno od najbolj vročih v zgodovini meritev. To velja tudi za prihajajoči četrti vročinski val – občutnejšo ohladitev, vremenoslovci napovedujejo že v ponedeljek, najkasneje v torek, ko se bodo temperature spustile do zmernih 25 stopinj Celzija.