Kako izboljšati energetsko učinkovitost hladilnika?

Za večji izkoristek energije je smiselno preveriti, v kateri energetski razred spada vaša naprava, in jo po potrebi zamenjati. Starejši modeli hladilnikov namreč porabijo kar dvakrat toliko energije kot hladilniki v energetskem razredu C je pokazala primerjava dveh podobnih kombiniranih hladilnikov Gorenje. Obenem lahko s pravilno uporabo in razporeditvijo živil prihranite še nekaj dodatnih evrov.

Poiskali smo nekaj nasvetov, kako poskrbeti, da bo hladilnik porabil manj energije.

Investirajte v energetsko varčno napravo

Starejši modeli hladilnika so pri porabi energije veliko bolj potratni, zato je vredno razmisliti o nadgradnji z novejšim, bolj trajnostnim aparatom. Pri tem je dobro vodilo upoštevanje nalepk s podatki o energetski učinkovitosti. Uporaba hladilnika energetskih razredov A do C lahko prepolovi stroške elektrike. Vrata hladilnika naj bodo odprta čim krajši čas, pri zapiranju pa preverite, ali tesnilo dobro drži in ga po potrebi zamenjajte. Najnovejši modeli, kot so hladilniki blagovnih znamk Gorenje in Hisense, uporabljajo inverterski kompresor, ki bolje in hitreje prilagaja temperature hladilnika, zaradi česar so ti varčnejši in tišji.