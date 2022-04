Kako izbrati električni skiro? Vemo, kateri parametri odločajo pri izbiri.

Domet in čas polnjenja

Domet skiroja bo določil, kako daleč lahko potujete, preden boste morali napolniti baterijo. Nekateri električni skiroji imajo doseg do 10 km, drugi pa celo do 50 km. Pomemben je tudi čas polnjenja električnega skiroja. Nekateri električni skiroji se polnijo le nekaj minut, drugi pa lahko trajajo ure ali celo dni.

Varnostne funkcije in dodatki

Ne pozabite izbrati električnega skiroja z varnostnimi funkcijami, kot so zavore in udoben sedež za dolge vožnje. Med dodatki, o katerih boste morda želeli razmisliti, velja omeniti čelado, ščitnike za kolena in komolce ter držalo za telefon.

Vzdržljivost

Pri izbiri električnega skiroja je pomembna tudi vzdržljivost, saj si želite naprave, ki bo dolgo zdržala brez veliko vzdrževanja. Prepričajte se, da sta baterija in motor vzdržljiva, da vam ju ne bo treba pogosto menjati. Preverite tudi, ali je okvir skiroja dovolj močan, da lahko prenese veliko udarcev.

Velikost

Manjši kot je skiro, lažje ga boste shranili in vzeli s seboj. Poskrbite za model, primeren vaši višini in teži. Ne želite si premajhnega ali prevelikega skiroja, saj oboje oteži uporabo in je potencialno nevarno.

Navor

Navor je merilo sposobnosti motorja, da hitro zavrti gred. Višji kot je navor, hitrejše in tesnejše bo obračanje. Izberite električni skiro z dovolj navora za vaše potrebe, saj bo tako vožnja lažja in prijetnejša.

Teža in prenosljivost

Lažji kot je skiro, lažje ga je prenašati. Nekateri električni skiroji so tudi zložljivi za enostavno shranjevanje. Težji kot je skiro, težje ga bo premikati.

Razpoložljivost parkirnih mest

Električni skiroji so priročni in zabavni, lahko pa jih je tudi težko parkirati. Upoštevati morate velikost vašega električnega skiroja in prostor, kjer ga nameravate shraniti. Če živite v gosto naseljenem območju ali če za vaš avto ni dovolj parkirišč, električni skiro morda ni najboljša možnost za vas. Če imate dovolj prostora in lahko svoj električni skiro parkirate na terasi, na balkonu ali na verandi, je lahko odličen način za potovanje po mestu.

Cena

Na splošno so cenejši modeli manj zmogljivi in ​​običajno brez funkcij, kot so žarometi ali dušilka. Dražji modeli imajo lahko več funkcij, vendar jih je lahko tudi težje voziti. Pri izbiri električnega skiroja je pomembno upoštevati svoje potrebe in pred nakupom primerjati cene.