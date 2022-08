Kako izbrati kvalitetno kartušo za tiskalnik?

Pri izbiri ima veliko opraviti tudi cenovni razred. Izbirate lahko med različnimi modeli in znamkami tiskalnikov, hkrati pa se lahko odločate tudi med tiskalniki različnih cenovnih razredov. S stroški tiskalnika in kasneje tiskanja pa ima veliko opraviti tudi izbira kartuše. Morda ne veste, a obstajajo različne kartuše , med katerimi lahko izbirate, pomembno pa je, da se s ponudbo seznanite že pred samim nakupom.

Ko se odločate za nakup novega tiskalnika, se pred nakupom vprašajte predvsem, kaj nameravate tiskati. Večina današnjih tiskalnikov zagotavlja ustrezno kvaliteto natisnjenega besedila ali fotografij, a za specifično rabo vendarle izberite takšnega, ki bo popolnoma zadostil vašim željam. V primeru, da boste tiskalnik uporabljali večidel samo za tiskanje fotografij, izberite takšnega, ki bo specializiran prav za to področje, da vaše fotografije ne bodo zrnaste. V primeru, da tiskalnik potrebujete le za tiskanje različnih dokumentov in zapisov, pa potrebujete manj zmogljiv tiskalnik.

Kartuša ali toner - odvisno je od vas

Laserski tiskalniki resda delujejo veliko hitreje od brizgalnih tiskalnikov, vendar pa so brizgalni tiskalniki še vedno priljubljeni in pogosta izbira uporabnikov. Razlog je predvsem ta, da nudijo večjo ločljivost pri samem natisu, ki se meri v enotah DPI (DPI - Dots per Inches). Obenem pa so kartuše veliko dražje kot tonerji, ko jih je potrebno zamenjati, kar je prav tako dobro vedeti pred nakupom.

Digitalni tiskalniki so tako predvsem priljubljena izbira za domačo rabo, saj ponujajo hiter in kvaliteten tisk. Ker je tisk hitrejši, pa imajo tudi druge prednosti, ki jih je potrebno izpostaviti. Pozabite na črke, ki se bodo razmazale na papirju in dolgo čakanje pred tiskalnikom na vaše natisnjene izdelke. Zaradi hitrosti tiska se izpisi hitro posušijo, razmazane črke pa so tako stvar preteklosti. Preden se odločite za nakup pa velja premisliti tudi, koliko prostora boste potrebovali za vaš nov tiskalnik. Smiselno je namreč, da bo imel vaš nov tiskalnik stalno mesto. V primeru, da se boste odločili za nakup laserskega tiskalnika, se morate zavedati, da so veliko večji od brizgalnih modelov. Izbira je vaša, najpomembneje je, da izberete takšen model, ki bo zadoščal kriterijem kakovosti in bo omogočal, da bodo vaši natisnjeni izdelki prav takšni, kot si želite.

Naročnik oglasa je Mimovrste.