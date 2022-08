Kako izbrati moden kovček, da boste na počitnicah v trendu?

Odločitev za tip kovčka je ena ključnih odločitev ob nakupu. Trdi kovčki imajo močno in vzdržljivo lupino, ki je bolj odporna na udarce in padce med transportom. Pri mehkih kovčkih pa smo bolj fleksibilni z njihovo vsebino, saj v večini primerov nudijo možnost razširitve. Tako vedno najdete prostor za dodatni kos oblačila in brezskrbno nakupovanje na počitnicah.

Ko se odločate za nakup novega kovčka, imejte v mislih, da kovček kupujete za dalj časa. Izberite kakovosten kovček, ki vam bo dobro služil skozi celotno obdobje uporabe. Na spletni strani https://eobutev.si/c/dodatki/kovcki boste našli pestro izbiro kovčkov proizvajalcev z dolgoletno tradicijo, ki vas ne bodo pustili na cedilu, hkrati pa so modni, odlično dopolnijo vaš stil in poskrbijo, da boste vedno v trendu.

Pred nakupom preverite udobnost prenašanja in težo kovčka. Večina kovčkov je danes na kolesih, kar bistveno olajša prenos in je brez dvoma odlična naložba. Kakovost in vrtljivost koles je prav tako pomembna. Štiri kolesa so vrtljiva v vse smeri, teleskopski ročaji pa delajo čudeže na daljših potovanjih.

Nikakor ne gre zanemariti niti notranjosti kovčka. Dodatni žepi in možnosti ločitve prostora na več delov so zelo praktični in omogočajo bolj urejeno pakiranje. Nekateri kovčki nudijo tudi dodane manjše in snemljive torbice.

Kako smo lahko tudi na potovanju trendi in v stilu?

Izbira kovčka odraža našo osebnost. Izbiramo lahko med bolj športnimi izvedbami, ki so pogosta izbira aktivnih popotnikov. Kovčki s pisanim potiskom izražajo mladostno razigranost. Kovčki z retro pridihom ali bolj damske izvedbe kovčkov so za tiste s posebnim okusom. Danes imamo na voljo širok izbor barv in vzorcev, ki so lahko zelo unikatne. Na počitnicah in ob prevzemu prtljage bomo tako svoj kovček tudi lažje in hitreje prepoznali.

Kaj je na seznamu nepogrešljivih dodatkov na vsakem potovanju?

Da nas na poti na počitnice ali na potovanju nič ne preseneti, v zunanji žep kovčka ali v torbico dodajmo nekaj praktičnih predmetov. Na našem seznamu je krema za sončenje in pokrivalo, ki nas bo obvarovalo pred sončnimi žarki. Na https://eobutev.si/c/dodatki/dezniki prebrskajte med pisano izbiro dežnikov in ga dodajte k prtljagi. Na potovanju sta lahko zelo uporabna šal ali ruta, s katerim se ogrnete, če vas zebe. Predlagamo, da na oddelku izdelkov blagovne znamke Tommy Hilfiger prebrskate za nekaj najbolj trendi in udobnimi modeli obutve, ki so nepogrešljiv spremljevalec na vsakih počitnicah. Zdaj pa le še pot pod noge in uživajte!





