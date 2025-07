Kako izbrati najboljšo klimatsko napravo za vaš dom?

Za vsak kilovat porabljene električne energije lahko klimatska naprava proizvede do 4 kilovate toplote. Njihov koeficient učinkovitosti (COP) lahko doseže vrednost 4. Inverterske klimatske naprave so zasnovane za dolgotrajno delovanje z minimalno obrabo.

Inverterski modeli se vedno pogosteje uporabljajo tudi pozimi za ogrevanje. Ogrevanje s klimatskimi napravami postaja vse bolj priljubljeno, saj po besedah proizvajalcev in ponudnikov tovrstnih sistemov lahko z njimi prihranite do 75 % v primerjavi z ogrevanjem na elektriko ter do 65 % v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje.

Najbolj priljubljen model je "dvanajstica" – klimatska naprava z močjo 3,5 kilovata (12.000 BTU), ki je primerna za prostore do 60 kvadratnih metrov. "Devetka", ki ima moč 2,6 kW, se uporablja za manjše prostore, kot so stanovanja do 40 kvadratnih metrov. Za večje prostore je priporočljiva "osemnajstica" z močjo 5,3 kW. Seveda gre za okvirno oceno, saj vam bodo monterji klimatskih naprav na podlagi specifičnih pogojev dali najboljše nasvete.

Poleg velikosti prostora bodo na zahtevano moč klimatske naprave vplivali še drugi dejavniki, kot so kakovost izolacije, usmeritev objekta (sever, jug), velikost oken in vrat ter namen prostora.

Moč klimatske naprave mora ustrezati dimenzijam prostora , ki ga želite ogrevati ali hladiti. Če je naprava premalo zmogljiva, bo to negativno vplivalo na mesečne stroške za elektriko. Naprava bo morala delovati s polno močjo, kar bo povzročilo višjo porabo energije. To je ena najpogostejših napak, saj mnogi mislijo, da bodo z manj zmogljivo napravo prihranili.

Učinkovitost klimatske naprave je odvisna tudi od mesta namestitve. Notranjo enoto je treba namestiti visoko, vendar vsaj 10 centimetrov pod stropom, da lahko zrak nemoteno kroži. Prav tako naj bo z obeh strani naprave prost prostor vsaj 30 centimetrov, da se vse pravilno poveže. Zunanja in notranja enota naj bosta nameščeni čim bližje ena drugi, če je to mogoče.

Poleg izbire ustreznega energetskega razreda obstaja še nekaj drugih nasvetov za zmanjšanje porabe energije:

Prvi nasvet za zmanjšanje porabe električne energije klimatske naprave je pravilno nastavljanje temperature. Če poleti nastavite prenizke temperature, bo naprava delovala s polno močjo, kar bo povzročilo večjo porabo. Priporočljivo je, da notranja temperatura znaša približno 25 stopinj, saj razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ne bi smela preseči 10 stopinj. Na ta način lahko zmanjšate porabo energije za 10 do 25 %.

Naslednji nasvet je izbira inverterske klimatske naprave, saj te naprave uporabljajo kompresorje, ki prilagajajo način delovanja. Ko dosežejo nastavljeno temperaturo, jo vzdržujejo z zmanjšano močjo, kar omogoča nižjo porabo energije. Inverterske klimatske naprave so še posebej učinkovite, saj lahko delujejo tudi pri zunanji temperaturi do -20 stopinj. Cena teh naprav se skupaj z montažo giblje med 500 in 1.100 EUR, odvisno od moči.

Tretji nasvet se nanaša na uporabo naravnega prezračevanja in senčil. Ponoči, ko so temperature nižje, izklopite klimatsko napravo in prezračite prostore z odpiranjem oken. Da bi preprečili pregrevanje prostorov podnevi, uporabljajte senčila – še posebej priporočljiva so zunanja senčila, ki učinkoviteje preprečujejo vdor toplote v prostor.

Zadnji nasvet za zmanjšanje porabe električne energije je redno vzdrževanje naprave. Če je filter klimatske naprave umazan, bo pretok zraka oviran, kar bo povzročilo večjo obremenitev naprave in s tem večjo porabo energije.





Naročnik oglasne vsebine je Daibau Sistem d.o.o.