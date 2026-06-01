Kako izbrati poletno osvežitev, ki res odžeja

Pri poletni pijači ni pomembno le, da je hladna, ampak tudi, da jo lahko piješ večkrat na dan, ne da bi ti po nekaj požirkih postala presladka in pretežka. Nežnejši, manj sladek okus pogosto pomeni, da se pijača lažje prilega različnim situacijam: od jutranjega tempa, popoldanskih opravkov do večernega sprehoda. V tem smislu je dobra izbira tista, ki spodbuja, da tekočino dejansko vnašamo redno – in ne le takrat, ko se že spomnimo, da smo žejni.

Da bo izbira enostavnejša, si lahko pomagaš s kratkim seznamom:

- Kako je pijača slajena ? Če ti je pomemben lažji, manj sladek okus, izberi pijače, ki so slajene izključno s sadjem. Predvsem pa naj vsebujejo čim manj sladkorjev in sladil.

- Ali vsebuje umetna sladila, arome ali barvila ? Mnogi imajo raje pijače brez umetnih sladil, arom in barvil, ker je okus bolj čist, obenem pa tako vase vnesejo manj umetnih snovi.

- Negazirano ali gazirano ? Za celodnevno osvežitev marsikomu bolj ustreza negazirana različica.