Kako izbrati poletno osvežitev, ki res odžeja

Zakaj je bolje poseči po manj sladki izbiri?
Pri poletni pijači ni pomembno le, da je hladna, ampak tudi, da jo lahko piješ večkrat na dan, ne da bi ti po nekaj požirkih postala presladka in pretežka. Nežnejši, manj sladek okus pogosto pomeni, da se pijača lažje prilega različnim situacijam: od jutranjega tempa, popoldanskih opravkov do večernega sprehoda. V tem smislu je dobra izbira tista, ki spodbuja, da tekočino dejansko vnašamo redno – in ne le takrat, ko se že spomnimo, da smo žejni.
Kaj je dobro preveriti na etiketi
Da bo izbira enostavnejša, si lahko pomagaš s kratkim seznamom:
- Kako je pijača slajena? Če ti je pomemben lažji, manj sladek okus, izberi pijače, ki so slajene izključno s sadjem. Predvsem pa naj vsebujejo čim manj sladkorjev in sladil.
- Ali vsebuje umetna sladila, arome ali barvila? Mnogi imajo raje pijače brez umetnih sladil, arom in barvil, ker je okus bolj čist, obenem pa tako vase vnesejo manj umetnih snovi.
- Negazirano ali gazirano? Za celodnevno osvežitev marsikomu bolj ustreza negazirana različica.
- Energijska vrednost: Poleti pogosto iščemo pijače, ki so nizkoenergijske in primerne za vsak dan.
Osvežitev z zeliščnim značajem
Če ti navadna voda hitro postane monotona, pomaga, da izbereš okus, ki je nežen, a dovolj izrazit, da te spodbuja k rednemu pitju. Prav na tej ideji temeljijo herbalne vode DoNatural so negazirane, nizkoenergijske in zasnovane kot okusna hidracijska izbira za cel dan. Njihova sestava vključuje postbiotike, prehranske vlaknine in minerale, ki dodatno podprejo tvoje telo.
Novosti za začetek toplejših mesecev: Brin in Žajbelj
Linijo letos dopolnjujeta dva nova zeliščna okusa, ki se po značaju lepo podata v poletni čas: Brin in Žajbelj.
- Brin (z notami koriandra in limonske trave) vsebuje selen, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema.
- Žajbelj (z meliso in koriandrom) pa vsebuje krom, ki pomaga uravnavati krvni sladkor.
Poletna osvežitev je najboljša takrat, ko je preprosta: manj sladka, prijetnega okusa in dovolj lahkotna, da se prilega dnevu. Ko najdeš pijačo, ki ti ustreza po okusu in sestavi, postane redno pitje tekočine precej bolj samoumevno – in to je navada, ki v toplejših mesecih res naredi razliko.
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