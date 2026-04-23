Kako izbrati pravi serum za rast trepalnic?

Dolge in goste trepalnice so že dolgo simbol izrazitega in zapeljivega pogleda. Poleg estetske vloge imajo tudi praktično funkcijo, saj ščitijo oči pred prahom, svetlobo in drobnimi delci iz okolja. V zadnjih letih so postali zelo priljubljeni serumi za rast trepalnic , ki obljubljajo daljše, gostejše in močnejše trepalnice. Mnogi jih uporabljajo tudi za obrvi, saj podobno kot lasje tudi dlačice na obrveh reagirajo na sestavine, ki spodbujajo njihovo rast.

Serumi delujejo tako, da negujejo lasni mešiček in podpirajo naravni ciklus rasti dlake.

Katere sestavine se lahko skrivajo v serumih?

Na trgu obstaja veliko različnih formul, zato se lahko sestavine med posameznimi serumi precej razlikujejo. Nekateri vsebujejo vitamine, peptide in rastlinske izvlečke, ki negujejo dlačice in kožo okoli njih. Drugi pa vključujejo tudi snovi, ki lahko neposredno vplivajo na fazo rasti trepalnic. Med pogosto omenjenimi sestavinami v nekaterih serumih so različni derivati prostaglandinov oziroma prostaglandinom podobne spojine. Gre za snovi, ki lahko podaljšajo fazo rasti trepalnic in zato pri nekaterih uporabnikih povzročijo izrazito podaljšanje dlačic. V določenih izdelkih se pojavljajo tudi različni konzervansi, sintetične dišave ali druge kemične sestavine, ki imajo predvsem funkcijo stabilizacije formule. Čeprav so številne od teh snovi dovoljene v kozmetiki, strokovnjaki opozarjajo, da je pri izdelkih, ki jih nanašamo v neposredno bližino oči, še posebej pomembna previdnost. Kakšna tveganja se včasih omenjajo? V zadnjih letih so se v medijih in strokovnih razpravah večkrat pojavila vprašanja o varnosti nekaterih sestavin v serumih za trepalnice.

Pri izdelkih, ki vsebujejo prostaglandinom podobne spojine, se v nekaterih primerih omenjajo možni stranski učinki, kot so draženje oči, rdečica vek ali temnenje kože okoli oči.

Strokovnjaki poudarjajo, da se takšni učinki ne pojavijo pri vseh uporabnikih, vendar je pri izbiri izdelka smiselno preveriti sestavo. Posebej občutljivo področje okoli oči namreč zahteva izdelke, ki so dermatološko in oftalmološko dobro preizkušeni. Potrošniki pogosto tudi ne vedo, da lahko zelo nizka cena pri nekaterih kozmetičnih izdelkih pomeni kompromis pri kakovosti surovin ali proizvodnem nadzoru. Kozmetični izdelki, ki se prodajajo na manj preverjenih platformah, lahko vsebujejo sestavine, ki niso jasno označene ali niso dovolj testirane.

Na kaj biti pozoren pri izbiri seruma za rast trepalnic?

Pri izbiri seruma za trepalnice je zato smiselno preveriti več stvari. Prva je seznam sestavin oziroma tako imenovani INCI seznam, ki razkriva, kaj izdelek dejansko vsebuje. Dobro je izbrati izdelek proizvajalca, ki jasno razloži sestavo in delovanje posameznih sestavin. Drugi pomembni dejavnik je kakovost surovin in raziskave, ki stojijo za formulacijo izdelka. V zadnjih letih se vse več proizvajalcev usmerja v razvoj naravnih ali biotehnoloških učinkovin, ki lahko spodbujajo rast dlačic brez uporabe spornih spojin.

Primer takšnega pristopa je serum za rast trepalnic Scandinavian Biolabs Bio-Pilixin, ki temelji na kombinaciji naravnih učinkovin.

Ena ključnih sestavin je Capilia Longa, patentirana učinkovina iz kurkume (Curcuma longa), ki jo je razvilo biotehnološko podjetje Vytrus s pomočjo tehnologije rastlinskih matičnih celic. Ta rastlinski izvleček je zanimiv predvsem zato, ker združuje naravni izvor in laboratorijsko nadzorovan proces pridobivanja in serum s to učinkovino je na voljo tudi v slovenskih spletnih trgovinah . Formulacija vsebuje tudi aminokisline, ki so pomembni gradniki las in dlačic. Aminokisline pomagajo ohranjati vlago, podpirajo obnovo poškodovanih dlačic ter prispevajo k boljšemu stanju kože okoli lasnih mešičkov. Poleg tega izdelek vključuje peptide, biotin in pantenol, ki so v kozmetiki pogosto uporabljeni za nego las in trepalnic. Pomembno je tudi to, da takšen pristop omogoča razvoj izdelkov brez sestavin, ki jih nekateri potrošniki želijo izločiti iz svoje kozmetične rutine. Scandinavian Biolabs serum tako ne vsebuje prostaglandinov ali prostaglandinom podobnih spojin, temveč temelji na kombinaciji naravnih učinkovin in sodobne kozmetične biotehnologije.

