Kako izbrati pravo agencijo za SEO optimizacijo?

SEO pa ne sme biti le kratkoročni trik oz. "hack" ampak dolgoročna strategija podjetja.

Za odgovor na vprašanje kako izbrati pravo agencijo smo se obrnili na Jureta Adlešiča iz podjetja Dominatus d.o.o. V Dominatusu se že od leta 2009 specializirajo za optimizacijo spletnih strani, a nanj smo se obrnili iz povsem drugega razloga – zato, ker zadnjih nekaj let deluje tudi kot solastnik v uspešnem in v tuje trge usmerjenem start-up podjetju ErgoHide. To mu omogoča edinstveno perspektivo, saj je kot potencialni naročnik SEO storitev dobil dober vpogled tudi z druge, naročniške strani.

Ena od glavnih opazk, ki jo je izpostavil Jure, je zelo veliko število "spam" sporočil, ki jih prejemajo podjetja. Ker so osredotočeni na tuje trge in se pogosto pojavljajo tudi v tujih medijih (nemških, angleških, francoskih ...), so še toliko bolj na udaru. Na dan prejmejo od 5 do 10 sporočil, ki opozarjajo na "neoptimizirane" spletne strani.

"Nihče niti ne pogleda, ali so stvari, o katerih pišejo, res slabo urejene," pravi Jure. "Sami se nikoli nismo reklamirali na tak način. Če smo poslali spam' e-mail, smo ga poslali kot odgovor na prejeto spam sporočilo in celo takrat smo naredili vsaj hitro analizo, da vidimo, kakšen je potencial in kako dobro so stvari urejene."