Kako izbrati pravo klimatsko napravo za vaš dom?

Omogočajo regulacijo temperature in vlažnosti zraka ter zagotavljajo prijetno bivanje tudi v vročih poletnih mesecih. Vendar pa izbira prave klimatske naprave nikakor ni enostavna naloga. Na trgu obstaja veliko različnih modelov in možnosti. Na kaj je potrebno biti pozoren, da z nakupom ne "brcnete v temo"?

Najprej preverite zmogljivost klimatske naprave

Poleg oblike prostora, možnosti namestitve, razporeditev opreme v prostorih in glede na to, kje v prostoru se ljudje največ zadržujejo, je treba pri nakupu upoštevati predvsem velikost prostora, ki ga želite ohladiti. Kvadratura prostora je ključen podatek, saj se klimatske naprave po moči zelo razlikujejo. Okvirno sicer velja, da je za stanovanja do 40 m2 dovolj klimatska naprava do 2,5 kW moči. Za izračun pravilne zmogljivosti klimatske naprave upoštevajte še višino stropa, kakšna je izolacija prostora in število oken. Večji prostori zahtevajo močnejše klimatske naprave, medtem ko bo v manjših prostorih naprave z manjšo zmogljivostjo dovolj učinkovite. Imejte v mislih, da lahko preveč ali premalo zmogljiva klimatska naprava povzroči nezadostno hlajenje ali prekomerno porabo energije.

Na kaj je še potrebno biti pozoren pri nakupu klimatske naprave?

Energijsko učinkovite klimatske naprave za delovanje porabijo manj energije, kar pripomore k nižjim stroškom obratovanja in zmanjšanju obremenitve okolja. Ko preverjate energijski razred klimatske naprave, predlagamo, da se odločite za tiste, ki so visoko učinkovite in imajo oznako A+++. Pri izboru ne pozabite preveriti, katere napredne funkcije, kot so senzorji za zaznavanje prisotnosti in samodejni izklop, naprava ponuja. Te prispevajo k zmanjševanju nepotrebne porabe energije. Imejte v mislih, da bo, če želite prostor tudi ogrevati s klimatsko napravo v prehodnih obdobjih, ta potrebovala še nekaj več moči kot običajno. Nekateri zahtevnejši uporabniki si želijo tudi, da ima klimatska naprava Wi-Fi povezavo, s pomočjo katere jo lahko upravljajo in nastavljajo na daljavo preko pametne naprave. Drugim pa je bolj pomembno, da klime ne pihajo in imajo nastavljive lopute.









