Kako izbrati pravo kolesarsko čelado? AMZS: Kakovost ni odvisna od cene

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi evropskimi avtomobilskimi klubi opravila test 18 otroških kolesarskih čelad. Odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel je razložil, da so morale čelade prestati test absorbcije udarcev, s čimer se merijo linearni pospeški, ki simulirajo neposreden udarec.

Merili so rotacijski pospešek odpornosti čelad na udarce, kjer se čelada na glavi skuša zavrteti, in odpornost čelade na sile, ki jo lahko z glave odnesejo. Prav tako so izmerili stabilnost podbradnega paščka, čvrstost zaklepne sponke, vidnost čelade v temi in preverili, da na čeladah ni štrlečih ali ostrih delov.

"Pregledali smo navodila, ocenili nastavljivost in nameščanje na glavo ter snemanje čelade z glave, preverili udobje pri nošenju, zračenje in morebitno zastiranje pogleda, preskusili smo, kako lahko čelado očistimo in ali čelade zdržijo predpisane temperature po DIN-standardu, v laboratoriju pa smo iskali strupene materiale v oblazinjenju in podbradnih paščkih," je še navedel Poženel.