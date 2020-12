Kako izbrati pravo penino za popolno novoletno zabavo

Novo leto naj bi prvič praznovali v Mezopotamiji približno 2.000 let pred našim štetjem in sicer ob spomladanskem enakonočju, okoli 21. marca. Tedaj je novo leto simbolično ponazarjalo ponoven prihod življenja – dan se je začel daljšati, rastline so se začele pripravljati na nov ciklus rasti. Praznik še danes ostaja povezan s slavljenjem novega življenja, da pa ga slavimo 1. januarja, je kriv rimski cesar Julij Cezar. Ta je uvedel julijanski koledar, z njim pa se je začetek leta prestavil na januar.

Tega letos morda pričakujemo še nekoliko bolj nestrpno kot pretekla leta. To bo trenutek, ko se bomo ozrli k novemu jutri, življenju, ki šele prihaja. In, ki ga bomo pospremili s pokanjem zamaškov penine, brbotanjem mehurčkov v kozarcih, nasmejanimi obrazi ter iskrenimi voščili našim najdražjim. A zakaj pravzaprav sploh praznujemo novo leto in kako to, da je z njim neločljivo povezana tudi steklenica penine?

Novo leto slavimo januarja, v mesecu, ki je ime dobil po bogu z dvema obrazoma, Janusu - bogu začetka in konca, ki vidi v preteklost in v prihodnost.

Penina od nekdaj velja za »kraljevo vino«

Bogato zgodovino ima tudi peneče vino. Tega je v 17. stoletju odkril francoski pater Dom Perignon. Zlatorumenkasto brbotajočo kapljico je že od začetka spremljal duh prestiža. Sprva so peneče vino kot redkost in posebnost začele uživati kraljeve družine. Kasneje, ko se je proizvodnja penečih vin nekoliko povečala, pa so penine začeli piti tudi plemiči in trgovci. Tako so peneča vina začela veljati za pijačo, ki se pije ob praznovanjih ter posebnih priložnostih. In, ker novo leto velja za enega najstarejših praznikov, je skorajda nepredstavljivo, da bi ob koncu leta ne imeli pripravljene vsaj ene steklenice tega čarobnega napitka.

Za popolno praznovanje izberite penino, pridelano po klasični metodi

Penine pridelujemo po klasični ali pa charmat metodi. Osnovna razlika med eno in drugo je v tem, da je pri klasični vrelna posoda, v kateri poteka sekundarna segmentacija, steklenica, pri charmat metodi pa je to jekleni tank. Klasična oz. šampanjska metoda velja za najzahtevnejši in najdaljši postopek pridelave penečih se vin. Zorenje penin, pridelanih po tej metodi, traja vsaj 15 mesecev ali več. Najbolj znana vina pridelana po klasični metodi so: champagne, crémant, saumur, cava, pa tudi penine vrhunskih slovenskih pridelovalcev.