Kako izbrati pravo sekiro

Finski proizvajalec Fiskars že od leta 1649 vlaga v razvoj visoko kakovostnih in uporabniku prijaznih sekir za kar so leta 2015 prejeli prestižno Red Dot nagrado. Posebna oblika in premaz rezila, v kombinaciji z lahkim ergonomskim ročajem, nudijo popolno ravnotežje pri uporabi.

Varnost, natančnost, hitrost – prednosti novih sekir

- 25 let garancije

- 35 stopinjska konveksna oblika rezila za večjo odpornost na poškodbe

- Popolna uravnoteženost med glavo in ročajem sekire za udobnejši in učinkovitejši zamah

- Ultra lahki in vzdržljivi FiberCompM ročaj zmanjša tresljaje in pripomore k neuničljivosti sekire

- Površinski material na ročaju zagotavlja udoben in čvrst oprijem

- Razširjen spodnji del ročaja preprečuje zdrs sekire iz rok

Primerne velikosti in prava tehnika sekanja

Pri izbiri ustrezne sekire se ravnamo glede na debelino debel, ki jih običajno sekamo, ter na konstitucijo telesa in fizično pripravljenost.