Kako izbrati sonično zobno ščetko in se privaditi nanjo

S pritiskom na gumb do izboljšane ustne higiene

Če vas pestijo težave z ustnim zdravjem, kot so zobni kamen, zadah, vnete in občutljive dlesni, obstaja velika verjetnost, da pri vsakodnevni ustni higieni česa ne delate prav. Raziskave namreč kažejo, da je v 90 % primerov za tovrstne težave kriva slaba ustna higiena. Prava rešitev je lahko enostavnejša, a učinkovitejša higiena zob in dlesni s sonično zobno ščetko Hydrosonic, ki omogoča mehanski način čiščenja zob z do 84.000 gibi na minuto, pri čemer ste lahko bistveno bolj nežni in natančni, kot pri čiščenju z ročno zobno ščetko.

Prednost so nežna, mehka vlakna