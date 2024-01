Kako izbrati študij, ki ti bo pisan na kožo?

V študij vložiš kar nekaj let svojega življenja, s tem pa tudi ogromno energije in preštudiranih noči, zato je zelo pomembno, da svojo poklicno pot izbereš pametno in prihraniš čas za tisto, v čemer res uživaš. Si predstavljaš, da bi več kot tretjino življenja počel nekaj, kar ti niti približno ni pisano na kožo? Študij določa vsakodnevno rutino, obveznosti, cilje, vrednote in nenazadnje tudi osebnostno rast, zato se mora vsak posameznik dobro zavedati, da odločitev o študiju lahko zelo vpliva na njegovo prihodnost. Danes je na razpolago ogromno različnih študijskih programov, zato, preden se odločiš za študij, dobro premisli o prednostih in slabostih, ki jih ta nosi s seboj.

Praksa in mentorstvo – pomembni komponenti študija

Teorija ali praksa? Oboje, a v pravi meri. Najprej moramo pridobiti teoretično znanje, da ga lahko uporabimo v praksi. Ti pa lahko teoretično znanje že na predavanjih zelo približajo profesorji, ki dejansko izhajajo iz prakse in predavano teorijo tudi sami prakticirajo.

Kako pomemben je prenos teoretičnih znanj v prakso, se zavedajo tudi na GEA College , kjer že od začetka študija stremijo k povezovanju mlajših generacij z gospodarstvom. To delajo na različne načine. Od tega, da kot goste na predavanja povabijo uspešne podjetnike in managerje, ki s študenti delijo svoje izkušnje in nasvete, do tega, da študente peljejo na obisk k različnim podjetjem, kjer lahko dobijo konkretnejši vpogled v delovanje podjetij.

Kot primer dobre prakse velja omeniti tudi Študentski izziv – študentje v okviru rednega študija pod vodstvom mentorjev več mesecev rešujejo resnični poslovni izziv podjetja in rešitve predstavijo predstavnikom podjetja. Tako pri študentih spodbujajo podjetniško miselnost in podjetniški način delovanja. Kot zelo uspešen pa se je izkazal tudi mentorski program s Slovenian Business Club (SBC), v okviru katerega na Gea College z namenom izmenjave izkušenj in znanja s področja podjetništva, poslovanja in gradnje karierne poti povezujejo študente z uspešnimi in prepoznavnimi slovenskimi mentorji, ki so člani SBC.

Možnost dodatnih izkušenj v tujini in osebni pristop

Veliko študentov si med študijem želi pridobiti mednarodne izkušnje, zato je pomembno, da si izbereš študij, ki takšne izmenjave omogoča. Izkušnje v tujini ne le razširijo obzorja, ampak omogočajo, da se spoznaš in soočiš z različnimi kulturami, delovnimi okolji in izzivi. Študijska izmenjava, še posebej v sodelovanju s priznanimi univerzami ali podjetji, predstavlja edinstveno priložnost za razvoj mednarodne perspektive in pridobitev globalnih kompetenc. Kot pravi Eva Karin Potrč, študentka 3. letnika Gea College - Fakultete za podjetništvo, so izmenjave velika prednost študijskega programa. Na naši fakulteti imamo partnerstva z več kot 60 fakultetami po svetu. In zaradi majhnosti fakultete lahko na vrsto za Erasmus izmenjavo pride čisto vsak. Všeč pa mi je tudi, da imamo možnost pridobitve dvojne diplome – z enoletnim študijem na partnerski univerzi v ZDA lahko namreč pridobimo poleg evropske tudi ameriško diplomo.

Dodatna prednost manjših fakultet pa je tudi bolj osebni pristop. Nisi samo številka. Si ime in priimek. Točno vedo, kaj so tvoje karierne usmeritve, kaj si želiš, in ti maksimalno pri tem pomagajo, je o tem, kaj ji je na GEA College še posebej všeč, dodala Amaris Djordjević.