Kako izbrati svoj prvi električni skiro?

Vedno več ljudi razmišlja o električni mobilnosti, kamor sodi tudi popularni in praktični električni skiro. Prvega ne pozabiš nikoli, zato je dobro vedeti več, da se lahko odločite za pravega. Še posebej za to, ker je izbira vedno bolj pestra. Spletni ponudnik mimovrste=) ponuja modele Hudora, Globber, Blaupunkt, Yedoo, Spartan, Authentic in Xiaomi. Pri izbiri modela je pomembno premisliti ali potrebujete električni skiro vsak dan, ali le ob vikendih, ali je pot, ki jo boste prevozili z njim ravna ali z vzponi. Prav tako je pomembna zmogljivost in vrsta baterije, ter predvsem zavore, ki poskrbijo za varno in pravočasno ustavljanje.

Z lažjimi električni skiroji na avtobus ali vlak Za urbano mobilnost so najbolj primerni lahki električni skiroji , ki jih lahko zložite in jih enostavno prenašate tudi v javnem prometu, če so vaše poti do službe ali opravkov daljše. Primerni so za mestne ceste in imajo manjša trdna kolesa. Zmogljivost električnih skirojev za vožnjo po mestu znaša do 350 W, kar zadošča za približno 25 kilometrov vožnje. Te električne skiroje je tudi lažje shranjevati v pisarnah ali temu namenjenih skupnih prostorih, kjer jih je mogoče tudi polniti. Seveda jih je lahko prevažate tudi v prtljažnikih avtomobilov.

Off road z električnim skirojem Če se odločite za uporabo električnega skiroja na zahtevnejših celo delno makadamskih terenih, je treba izbrati gumijasta in nekoliko večja kolesa. Ta blažijo udarce in omogočajo mehkejšo vožnjo tudi preko manjših grbin in lukenj. Z velikostjo koles narašča tudi hitrost in zahtevnost upravljanja z električnim skirojem, zato so primerni za bolj izkušene. Za vožnjo po takšnem terenu je potrebna tudi bolj zmogljiva baterija in akumulator, saj so zavore praviloma kolutne, ki delujejo le s pomočjo baterije.

