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Kako izbrati zanesljivega izvajalca za sečnjo dreves in urejanje gozda?

Ljubljana, 08. 11. 2026 00.15 pred 14 urami 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
kako izbrati zanesljivega izvajalca za secnjo dreves in urejanje gozda 1

Podiranje dreves se na prvi pogled morda zdi enostaven proces, vendar lahko napačna odločitev hitro povzroči precej več škode, kot smo pričakovali. Še posebej kadar gre za večja drevesa, strma pobočja ali območja, kjer je dostop z mehanizacijo otežen. Pri sečnji namreč ni pomembno samo, da drevo pade, ampak predvsem, da pade pravilno in da je delo opravljeno varno, strokovno in brez nepotrebne škode v okolici.

Če ste lastnik gozda in načrtujete posek, spravilo lesa ali druga gozdarska dela, se zato splača izbiri izvajalca nameniti nekaj več pozornosti. Med ponudniki kmetijskih in gozdarskih storitev lahko poiščete različne izvajalce, kjer se njihove izkušnje, oprema in obseg storitev razlikujejo, zato ni vsak primeren za vsako delo.

Ni vsaka sečnja enaka - najprej ugotovite, kakšno storitev potrebujete

Preden začnete iskati izvajalca, je dobro razjasniti, kaj pravzaprav želite urediti. Nekateri lastniki potrebujejo samo posek označenih dreves, drugi želijo tudi spravilo lesa, čiščenje sečišča ali pomoč pri nadaljnjem urejanju gozda.

Vrsta delaKaj običajno vključuje?
Sečnja drevesPodiranje izbranih dreves in razrez debel
Spravilo lesaPremik posekanega lesa do dostopnega mesta oziroma gozdne ceste
Strojna sečnjaSečnja in obdelava lesa s specializirano gozdarsko mehanizacijo
Nega gozdaIzvajanje gojitvenih del, kot sta nega mladja in redčenje
Sanitarna sečnjaOdstranjevanje dreves zaradi poškodb, bolezni ali napada škodljivcev, skladno z usmeritvami pristojnih služb

Pomembno je razlikovati tudi med sečnjo v gozdu in odstranjevanjem dreves ob hiši, cesti ali drugih objektih. Za drevo, ki stoji tik ob strehi ali električnih vodih, boste morda potrebovali strokovnjaka za zahtevno odstranjevanje dreves po delih, medtem ko se za redno sečnjo v gozdu uporabljajo drugačne metode in oprema.

kako izbrati zanesljivega izvajalca za secnjo dreves in urejanje gozda 1

Kako prepoznati zanesljivega gozdarskega izvajalca?

Pri izbiri izvajalca je cena seveda pomembna, ampak pri tako zahtevnem delu ne bi smela biti edino merilo. Izkušen izvajalec zna že ob ogledu terena oceniti morebitne nevarnosti, potreben način dela in opremo, ki jo bo potreboval in vas na vse to opozori že vnaprej.

Pred dogovorom preverite predvsem naslednje:

-       Strokovno usposobljenost: pozanimajte se, ali je izvajalec registriran za ustrezna gozdarska dela in izpolnjuje predpisane pogoje.

-       Izkušnje s podobnimi deli: sečnja na ravnem terenu ni enaka delu na strmem, težko dostopnem pobočju.

-       Ustrezno opremo: izvajalec mora imeti opremo, primerno zahtevnosti dela, ter poskrbeti za varnost zaposlenih in okolice.

-       Reference: vprašajte, ali je v zadnjem času opravljal primerljiva dela in kakšne so bile izkušnje naročnikov.

-       Jasno ponudbo: dogovorite se, kaj cena vključuje in katera dela bi lahko pomenila dodatne stroške.

V Sloveniji morajo registrirani izvajalci gozdarskih del izpolnjevati določene pogoje glede strokovne usposobljenosti in varnosti pri delu. To ni zgolj formalnost, saj sečnja sodi med nevarnejša opravila, pri katerih imajo lahko napake zelo resne posledice.

Ko primerjate izvajalce sečnje in drugih gozdarskih del, zato poleg cene preverite tudi, ali imajo izkušnje s terenom, kakršen je vaš.

Koliko stane sečnja in spravilo lesa v Sloveniji?

Eno najpogostejših vprašanj lastnikov gozdov je, koliko bodo morali odšteti za posek. Odgovor je odvisen predvsem od količine lesa, debeline dreves, naklona terena, dostopnosti in načina spravila.

Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije so se marca 2026 cene gozdarskih storitev gibale približno takole:

Vrsta storitveOkvirna cena
Sečnja z motorno žago in traktorsko spraviloPribližno 24-30 €/m3
Strojna sečnja in spravilo lesaPribližno 25-28 €/m3
Sečnja z motorno žago in žično spraviloPribližno 40-43 €/m3

Pri teh zneskih je pomembno da razumemo, da gre za kombinirane storitve sečnje in spravila lesa, ne zgolj za podiranje dreves. Če potrebujete samo posek, odvoz lesa ali dodatno urejanje sečišča, se lahko način obračuna in končna cena razlikujeta.

kako izbrati zanesljivega izvajalca za secnjo dreves in urejanje gozda 1

Na zahtevnejšem terenu so stroški praviloma višji, saj delo poteka počasneje in lahko zahteva posebno mehanizacijo. Pri žičnem spravilu in drugih zahtevnejših posegih so lahko razlike med ponudbami še posebej velike, zato navedenih cen ne smete razumeti kot generične vsote, ki veljajo za vsako lokacijo. Prav tako se cena odstranjevanja posameznega drevesa ob hiši ne primerja neposredno s ceno gozdarske sečnje na kubični meter.

Da boste dobili čim bolj realno ponudbo, gozdarskemu izvajalcu že ob prvem povpraševanju povejte čim več informacij, kot so: kje se gozd nahaja, kakšen je dostop do terena in katera dela želite opraviti. Pri zahtevnejših posegih se je smiselno dogovoriti tudi za predhodni ogled terena.

Ali lahko drevesa v svojem gozdu posekate brez dovoljenja?

Lastništvo gozda še ne pomeni, da lahko drevesa posekate kadarkoli in po lastni presoji. Za redno sečnjo v gozdu je treba najprej urediti strokovno izbiro in označitev dreves za posek ter pridobiti odločbo Zavoda za gozdove Slovenije.

Lastnik se običajno obrne na pristojnega revirnega gozdarja, s katerim se dogovori o izbiri dreves. Zavod nato izda odločbo, v kateri so določeni pogoji za izvedbo poseka. Pri sanitarni sečnji, denimo zaradi poškodb, bolezni ali napada škodljivcev, lahko veljajo posebni postopki in roki sečnje. Če opazite večje poškodbe ali znake propadanja dreves, se zato čim prej posvetujte z revirnim gozdarjem, ki vam bo pojasnil, kako pravilno ukrepati.

Če gre za drevo zunaj gozda, na primer ob stanovanjski hiši, so lahko pravila drugačna, odvisno od lokacije in morebitnih varstvenih omejitev. Pred posegom je zato dobro preveriti, ali potrebujete kakšno soglasje ali dovoljenje.

Kaj mora biti dogovorjeno, preden se dela začnejo?

Največ nesporazumov pogosto nastane pri plačilu in vprašanju, kaj je bilo dejansko vključeno v dogovorjeno ceno. Izvajalec je morda ponudil ugodno sečnjo, naročnik pa je pričakoval, da bo po zaključku odpeljan tudi ves les in očiščeno celotno območje.

Zato je dobro, da se pred začetkom dogovorite o:

-       Obsegu del: katera drevesa se posekajo in ali ponudba vključuje tudi spravilo.

-       Ravnanju z lesom: kje bo les zložen, kdo ga bo odpeljal in komu pripada.

-       Ureditvi sečišča: kdo poskrbi za veje, druge ostanke in ureditev območja po delu.

-       Roku izvedbe: kdaj se bodo dela začela in koliko časa naj bi trajala.

-       Načinu obračuna: ali se storitev zaračuna glede na količino lesa, opravljene ure ali dogovorjeni obseg del.

Ko se pogovarjate z različnimi ponudniki gozdarskih storitev, bodite pozorni tudi na to, kako jasno vam znajo pojasniti potek dela. Zanesljiv izvajalec vas bo opozoril na morebitne zaplete, še preden se dela začnejo, in povedal, kaj vse se lahko v postopku sečnje zgodi in kaj vse lahko še vpliva na končno ceno storitve.

kako izbrati zanesljivega izvajalca za secnjo dreves in urejanje gozda 1

Kje poiskati izvajalca za sečnjo in urejanje gozda?

Pri izbiri je smiselno dati prednost izvajalcem, ki poznajo lokalne razmere, imajo ustrezno mehanizacijo in izkušnje s podobnimi posegi. Pri zahtevnejšem delu pa je še posebej pomembno, da si teren dobro ogledajo, preden pripravijo dokončno ponudbo in strategjo sečnje.

Pri iskanju ustreznih izvajalcev si lahko pomagate s portalom 1818.si, ki na enem mestu združuje ponudnike različnih storitev iz vse Slovenije. V kategoriji Kmetijske in gozdarske storitve lahko raziščete ponudbo s področja kmetijstva in gozdarstva, preverite kontaktne podatke izvajalcev ter poiščete tiste, ki ponujajo storitve, ki jih potrebujete. Tako boste lažje stopili v stik s primernimi ponudniki in se pozanimali o njihovih izkušnjah, razpoložljivosti ter možnostih izvedbe del.

Pri poseku večje količine lesa se splača pridobiti več ponudb, vendar jih primerjajte šele, ko je jasno, da zajemajo enaka opravila.

Pri delu v gozdu naj bo varnost vedno na prvem mestu

Urejanje gozda ni samo vprašanje o odstranjevanju dreves, ampak je tudi vprašanje odgovornega ravnanja s prostorom, ki bo ostal za nami. Nepremišljeni posegi lahko poškodujejo okoliško drevje, gozdne poti ali tla, slabo načrtovana sečnja pa lahko ogrozi tudi ljudi in materialne dobrine.

Zanesljivega gozdarja, ki bi ga najeli za sečnjo vaših dreves, zato ne boste prepoznali samo po ugodni ponudbi, temveč predvsem po strokovnem pristopu, jasnem dogovoru in skrbi za varno izvedbo poseka. Tako boste lahko bolj mirni, da bo delo opravljeno v skladu z dogovorom, gozd pa bo tudi po posegu ustrezno urejen.

kako izbrati zanesljivega izvajalca za secnjo dreves in urejanje gozda 1


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