Kako izbrati zimske pnevmatike: preberite, katere so najvišje ocenjene!

Izbira zimskih pnevmatik je tako za voznike ena najpomembnejših (in tudi najtežavnejših) odločitev te jeseni. Kako najbolje izbrati zimske pnevmatike? Kaj pomenijo oznake na pnevmatikah? Katere pnevmatike so si na jesenskem AMZS testu prislužile najvišje ocene ? Spoznajte odgovore na ta vprašanja v posebnem M Tehnika vodniku za izbor zimskih pnevmatik!

Povej mi, kakšne pnevmatike kupuješ, in povem ti, kakšen voznik si. Izbor zimskih pnevmatik pove veliko o nas. Izbiramo glede na samo vreme pokrajine, kjer največ vozimo, izbrani avtomobil, slog vožnje (kolikokrat med vožnjo pritisnemo na plin ali koliko kilometrov dnevno prevozimo) in tudi naše finančne zmogljivosti. Pri izbiri pnevmatik pa si vsi tudi želimo čim manjšo obrabo samih pnevmatik, manjšo porabo goriva, tihi tek brez vibracij in odpornost proti poškodbam. Kaj pravi zakon? Vse do 15. marca (v primeru zimskih razmer pa še dlje) morajo avtomobili biti opremljeni za zimo na naslednji način: zimske pnevmatike na vseh 4 kolesih ali letne pnevmatike na vseh 4 kolesih z verigami, če vremenske razmere to zahtevajo (verige morajo biti vedno na voljo v prtljažniku vozila). V obeh primerih mora biti najmanjša globina profila 3 mm. Po drugi strani pa v obmorski regiji zadostujejo letne pnevmatike z najmanjšo globino profila 3 mm (v prtljažniku ni treba imeti na voljo snežnih verig). Če pa so podnebne razmere zimske, morajo biti snežne verige nameščene vsaj na pogonska kolesa.

KAJ POMENIJO OZNAKE NA PNEVMATIKAH?

Oznake na pnevmatikah označujejo širino pnevmatike v milimetrih, višino pnevmatike v % glede na širino pnevmatike, zgradbo pnevmatike, premer platišča v colah, indeks nosilnosti in indeks hitrosti. Datum izdelave pnevmatike je zapisan s tremi ali štirimestnimi števili. Sistem s tremi številkami označuje obdobje od leta 1990 do leta 1999, pnevmatike s štirimi številkami pa od leta 2000 dalje.

AMZS TEST: KAR 2 PNEVMATIKI IZ M TEHNIKE Z NAJVIŠJIMI OCENAMI



Test zimskih pnevmatik, ki ga AMZS opravlja v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi (kot so ADAC, ÖAMTC, TCS in ANWB) in nekaterimi drugimi organizacijami, nagrajuje pnevmatike z najbolj uravnoteženimi lastnostmi. Na testu zimskih pnevmatik se tako temeljito preverijo lastnosti vožnje na suhih, mokrih, zasneženih in poledenelih cestah. Ugotovi pa se tudi glasnost, obraba in poraba goriva.